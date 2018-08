Aus für Halogenlampen

Ab 01. September 2018 dürfen in EU-Ländern keine Halogenlampen mehr in den Handel kommen

Wien (OTS) - LEDs punkten mit massiven Einsparungen bei Kosten und Energie: Betriebskosten nur ein Siebtel, alleine bei einer Lampe Einsparungen von mindestens 80 Euro in zehn Jahren // Tipps & Tricks für den Kauf von LED-Lampen: Auf Farbtemperatur, Lebensdauer und Dimmbarkeit achten



Ab dem 1. September 2018 dürfen in EU-Ländern Halogenlampen nicht mehr in den Handel kommen. Damit tritt die nächste Stufe der Ökodesign-Richtlinie der EU in Kraft, die das Ziel hat, besonders energieintensive Leuchtmittel schrittweise vom Markt zu nehmen. „Die Glühlampentechnologie hat bald ausgedient und das ist eine gute Nachricht für alle Konsumentinnen und Konsumenten. Denn mit LED-Lampen gibt es eine Alternative, die sich auszahlt – die Energie- und Kosteneinsparpotenziale sind hoch“, erklärt Bernd Schäppi, Experte bei der Österreichischen Energieagentur. „Die Energieeffizienz und Lebensdauer sind bei LED-Lampen rund 7 mal höher als bei Halogenlampen“, so der Experte.

So genannte Halogenspotlampen mit Standardsockel waren bereits verboten, ab 1. September 2018 werden auch die birnen- und kerzenförmigen Halogenlampen, wie sie vor allem im Haushaltsbereich gebräuchlich sind, vom Markt genommen. Das bedeutet, dass entsprechende Lampentypen von den Herstellern nicht mehr auf den EU-Markt gebracht werden dürfen. Restbestände im Handel dürfen allerdings noch abverkauft werden. Es besteht jedoch kein komplettes Produktionsverbot. Die Produktion für Exportmärkte außerhalb der EU, in welchen keine entsprechenden Regelungen vorgesehen sind, ist nach wie vor zulässig.

Weitere Details finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Mag. Klaus Kraigher, MAS

Leiter Kommunikation

01 58615 24 110

pr @ energyagency.at

www.energyagency.at

Twitter: https://twitter.com/at_AEA