FPÖ-Darmann zur Vertragsunterzeichnung „Silicon Austria Labs“: Auch dank FPÖ guter Tag für Kärnten!

Kärntner FPÖ stellt zusätzliche Bundes-Fördermillionen sicher – Unter freiheitlicher Landesregierung entwickelte Projekte werden ausgebaut und weiterentwickelt

Alpbach/Klagenfurt/Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit der heutigen Vertragsunterzeichnung der Bundesinitiative „Silicon Austria Labs“ im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach in Tirol, stellt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann fest: „Die heutige Vertragsunterzeichnung ist auch ein Erfolg der Kärntner FPÖ, denn es ist uns im Rahmen der Verhandlungen der Bundesinitiative ´Silicon Austria´ - nach mehreren Arbeitsgesprächen mit Minister Hofer -gelungen, zusätzlich noch rund 7,7 Mio. Euro an Fördermittel nach Kärnten zu holen. Durch die Partnerschaft Kärntens bei ´Silicon Austria Labs´ und den zusätzlichen Bundesmitteln ist sichergestellt, dass die unter freiheitlicher Landesregierung entwickelten Projekte wie der Lakeside Park in Klagenfurt und der High Tech Campus in Villach samt dem Carinthian Tech Research (CTR) weiter ausgebaut werden können.“

Konkret seien laut Darmann die zusätzlichen Fördermillionen des Bundes in der Höhe von rund 7,7 Millionen Euro in den nächsten Jahren für die Bereiche Technologie, Forschung und Bildung vorgesehen, insbesondere für den Ausbau des Lakeside Parks in Klagenfurt und Kooperationen mit der Alpen-Adria Universität sowie für den Zukunftsbereich Roboter-Forschung. Hinzu kämen noch rund 70 Millionen Euro, die der Bund direkt in die "Silicon Austria Labs" investieren wird.

Insgesamt mache die Investition in das neue Forschungszentrum Silicon Austria Labs (SAL) rund 280 Millionen Euro aus, in Kärnten konkret in Villach werden dadurch über 150 Forschungs-Arbeitsplätze entstehen.

„Auch dank der FPÖ ist heute ein guter Tag für Kärnten“, stellt der Kärntner FPÖ-Chef abschließend fest.

