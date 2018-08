APA-OTS liefert Videolösung für das Europäische Forum Alpbach

Große Auswahl der Plenarveranstaltungen des internationalen Symposiums im APA-OTS Video-Manager abrufbar – https://alpbach.apa-ots-video.at

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal zeichnet APA-OTS für die technische Umsetzung des Videoportals des Europäischen Forums Alpbach verantwortlich. Vom 15. bis zum 31. August 2018 kann die interessierte Öffentlichkeit via Livestreaming an den Podiumsdiskussionen teilnehmen. Darüber hinaus ist das Videoportal von APA-OTS nach den Gesprächen die zentrale Anlaufstelle für Online-Medien und TV-Stationen für die Übernahme des Konferenz-Videomaterials. Die Aufzeichnungen der gesellschaftspolitischen Gespräche bleiben auf https://alpbach.apa-ots-video.at auch in Zukunft abrufbar.

Unter dem diesjährigen Generalthema „Diversität und Resilienz“ diskutieren unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die Terrorismus- und Extremismus-Expertin Julia Ebner, der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sowie weitere internationale Verantwortungsträger darüber, wie man die Welt zum Positiven verändern kann. Zeitnah nach den Gesprächen können Redakteure und Journalistinnen die Live-Mitschnitte in ihre Medienportale einbetten. Das Videoportal ist für Kerstin Hosa, Communications Manager Europäisches Forum Alpbach, ein wichtiger Multiplikator für die Reichweite der Konferenz: „Der APA-OTS Video-Manager ist ein verlässlicher Partner für das Europäische Forum Alpbach. In Zusammenarbeit mit APA-OTS können wir unser Publikum auch außerhalb Alpbachs erreichen und somit die Reichweite der Inhalte unseres Festivals der Ideen erhöhen. Die große Anzahl an Downloads bestätigt das mediale Interesse an den Diskussionen, die hier in Alpbach stattfinden.“

APA-OTS stellt gemeinsam mit der Partnerfirma Braintrust einen reibungslosen Betrieb des Videoportals auch während hoher Zugriffszahlen sicher. „Videos erfreuen sich großer Beliebtheit – sowohl aus Usersicht als auch aus Sicht der Kommunikatoren. Der APA-OTS Video-Manager ist dabei ein modernes Tool, das den Ansprüchen an eine professionelle visuelle PR-Arbeit optimal erfüllt“, so Martina Wiesenbauer-Vrublovsky, Geschäftsführerin APA-OTS. Mit dem APA-OTS Video-Manager verwaltet, archiviert und veröffentlicht das Europäische Forum Alpbach bereits seit 2016 seine On-demand-Videos.



