FPÖ-Staudacher: „Werden Glyphosatverbot für Privatanwender selbstverständlich zustimmen“

Klagenfurt (OTS) - In der heutigen Sitzung des Naturschutz- und Umweltausschusses im Kärntner Landtag wird die FPÖ dem neuen Gesetzesentwurf zum Glyphosatverbot selbstverständlich zustimmen. Das kündigt heute der freiheitliche Umweltsprecher LAbg. Christoph Staudacher an. Denn immerhin habe die FPÖ Kärnten einen entsprechenden Antrag bereits am 16.5.2013 eingebracht.

Nachdem die erste Gesetzesformulierung von der EU-Kommission nicht akzeptiert wurde, sei zu hoffen, dass der neue Gesetzesentwurf nun besser vorbereitet und „wasserdicht“ begründet wurde.

Für Staudacher sei klar, dass das Verbot von Glyphosat nun auch auf „sensiblen öffentlichen Plätzen“ wie Kinderspielplätzen oder Garten-und Parkanlagen weiter vorangetrieben werden müsse. „Hier kann die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen“, schließt der freiheitliche Umweltsprecher.

