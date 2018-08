Moosbrugger: Bei Dürre, Flaute oder Dunkelheit - Holz liefert immer Strom

Dringender Appell: Nachfolgetarife für Holzkraftwerke rasch beschließen

Wien (OTS) - "Anhaltende Trockenheit, lang dauernde Windstille oder Tage ohne Sonnenlicht in der dunkleren Jahreszeit setzen der Stromerzeugung jedes Mal enorm zu, wie derzeit bei Wasserkraft- und Windstrom-Erzeugern zu sehen ist. Um die Stromnetze stabil halten zu können, müssen fossile Gaskraftwerke einspringen. Das hat zur Folge, dass der Marktpreis für Strom steigt; seit Jahresbeginn um 100%. Es bedeutet aber auch, dass mit Erdgas jener fossile Rohstoff eingesetzt wird, der den Klimawandel noch weiter anheizt. Das ist ein Teufelskreis, aus dem wir rasch herausmüssen. Die Lösung heißt Strom aus Biomasse, konkret aus Holz. Diese Kraftwerke liefern immer Strom, auch bei Dürre, Flaute oder Dunkelheit. Doch gerade die Holzkraftwerke kämpfen in Österreich ums Überleben. Wir brauchen daher umgehend wirtschaftliche Nachfolgetarife, um diese saubere, umweltfreundliche und sichere Stromerzeugung abzusichern. Denn man kann nicht immer nur von der Energiewende reden, man muss Taten setzen", stellte Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger fest. Er ergänzte: "Diese Kraftwerke sind zudem multifunktional. Sie liefern nicht nur Strom, sondern auch Wärme und das unabhängig vom jeweiligen Wetter oder der jeweiligen Jahreszeit."

Förderbedarf für Ökostrom sinkt

Die Grundlage für die Ökostromförderung für das dritte Quartal 2018 liegt bei 45,14 Euro/MWh. Im ersten und zweiten Quartal 2018 waren es rund 38 beziehungsweise 37 Euro/MWh. Aktuell liegen die Marktpreise für Strom an der Leipziger Strombörse bei zirka 66 Euro/MWh. Für das vierte Quartal ist ein weiterer Anstieg der Strompreise zu erwarten. Demnach sinkt der Förderbedarf für Ökostrom.

"Wir brauchen eine schnelle Lösung für die bestehenden Holzkraftwerke in Form von wirtschaftlichen Nachfolgetarifen. Ohne diese nachhaltigen Kraftwerke würde sich der Strommangel auch im Sommer zusehends verstärken. Im Winter werden ohnehin schon an manchen Tagen bis zu 85% des benötigten Stroms vorwiegend aus Braunkohle- und Atomkraftwerken importiert. Das kann nicht das Ziel einer nachhaltigen Energiepolitik sein. Eines ist ganz klar: Ohne Stromerzeugung aus Holzkraftwerken wird die Zielsetzung, bis zum Jahr 2030 in Österreich auf 100 % Ökostrom zu kommen, nicht möglich sein", so Moosbrugger abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer Österreich

Dr. Josef Siffert

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Tel: +43/1/53441-8521

j.siffert @ lk-oe.at

www.lk-oe.at