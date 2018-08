Am 1. September mit Toys"R"Us das ultimative NERF-Fest feiern

Köln (ots) - Am 01. September 2018 werden bei Toys"R"Us die neuen NERF Action Battle Helden*innen gesucht! In der Zeit von 11 - 17 Uhr (Deutschland) bzw. 10 - 16 Uhr (Österreich und die Schweiz) können kleine wie grosse Action Helden*innen die neusten NERF Highlight Blaster testen und ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

An zwei Spielstationen können die jungen Action Helden*innen ihr Können unter Beweis stellen. Bevor es los geht sucht sich jeder Teilnehmer einen der neusten NERF-Blaster aus. Den Favoriten auswählen und schon geht es los!

An der ersten Spielstation, der Schiesswand, gilt es so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Dafür bekommt jede/er Action Held*in eine begrenzte Anzahl an Darts, mit denen man sein Glück versuchen kann. Sind alle Darts verschossen, werden die Punkte addiert und es geht weiter in die nächste Runde. An der zweiten Station warten Bechertürme auf die Spieler, welche abgeschossen werden sollen. Auch hier werden die erzielten Punkte addiert und auf einer Teilnahmekarte zusammen gerechnet. Aus allen abgegebenen Teilnahmekarten werden insgesamt 10 Gewinner per Los ermittelt. Mit etwas Glück und Geschick können bei dem Gewinnspiel 1 von 10 brandneuen NERF LaserOps Pro AlphaPoint 2er-Packs gewonnen werden.

Mit den Neuheiten von NERF, dem NERF Ops AlphaPoint 2er Pack, können sich zwei Spieler in einem spannenden Duell gegenüber treten. Mit jedem Druck auf den Abzug eines AlphaPoint-Blasters werden Infrarotstrahlen abgefeuert und die Treffer des Gegners werden mit Licht- und Soundeffekten registriert. Mit diesem Gewinn sind spannende Battles sicher.

Toys"R"Us ruft alle Action Helden*innen auf am 1.September in den Filialen von Toys"R"Us in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorbeizuschauen und die neusten NERF-Blaster auszuprobieren und sich am Gewinnspiel zu beteiligen. "Und Action!"

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us nimmt im deutschsprachigen Raum mit derzeit 93 Filialen sowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen grossen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de / www.toysrus.at / www.toysrus.ch .

Über Smyths Toys

Smyths Toys wurde vor mehr als dreissig Jahren gegründet und ist heute - mit mehr als 110 Standorten - der führende `multi-channel` Spielzeug-Einzelhändler im englisch-sprachigen Europa. Smyths Toys ist ein Familienunternehmen. Die Läden, Marken, Kataloge und die Fernsehwerbung von Smyths sind ausserordentlich beliebt bei Kunden jeden Alters. Die Transaktion von Toys"R"Us zu Smyths Toys macht Smyths Toys zum grössten Spielzeug-Einzelhändler in Europa.

