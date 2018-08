PROJEKT 2028 des Start-up Hektar Nektar soll die Anzahl der Bienen um zehn Prozent steigern

Wien (OTS) - Das neue Start-up der Kununu-Gründer Martin und Mark Poreda hat sich im PROJEKT 2028 dem Bienenschutz verschrieben: Mit einem eigenen Marktplatz und einer Community soll dabei den Imkern und Bienenzüchtern geholfen werden. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck übernimmt die Schirmherrschaft des Projekts.

Wenn es um den Schutz von Bienen und die Steigerung der Bienenpopulation geht, übernehmen Imkerinnen und Imker eine wichtige Rolle: Nur sie besitzen die Fähigkeit Bienenvölker zu vermehren und somit auch die Anzahl der Bienen selbst deutlich zu steigern. In den kommenden zehn Jahren soll die Anzahl um insgesamt zehn Prozent gesteigert werden.

Gerade für Neueinsteiger ist die Situation aber nicht einfach: Die Imkerei ist mit sehr hohen Anfangsinvestitionen verbunden, vielen Berufseinsteigern fehlt es daher oft an den nötigen Mitteln. PROJEKT 2028 setzt hier an und unterstützt Imkerinnen und Imker umfassend. Für dieses Vorhaben konnte das Start-up Frau Bundesministerin Margarete Schramböck als Schirmherrin gewinnen.

hektarnektar.com startet deshalb auf seiner Online-Plattform unterschiedliche Projekte rund um Bienenschutz. So entstand der weltweit erste Bienen-Marktplatz, der es Bienenzüchtern und Imkern ermöglicht, unkompliziert Bienenvölker zu kaufen und zu verkaufen. Darüber hinaus vereinfach der Marktplatz die Suche nach regionalen Bienenvölkern und somit das Ausgleichen von winterlichen Bienenverlusten. Zudem setzt das Start-up bei der Hilfe für Imker auch auf andere Unternehmen: Diese können als Sponsoren Imker unterstützen. Auf hektarnektar.com werden beide Zielgruppen vernetzt.

Damit diese ambitionierte Mission überhaupt ausgerufen werden konnte, musste hektarnektar.com zahlreiche logistische Herausforderungen bewältigen. Der Marktplatz sorgt für das notwendige Angebot an Bienenvölkern. Eine eigens für den Bienentransport entwickelte Verpackung und ein auf Tiertransporte spezialisierter Logistiker verbringen die Bienen-Startsets zu Jung-Imkerinnen, die eine Imker-Schulung vorweisen können. Die Community versammelt sich bereits auf hektarnektar.com und wächst mit jedem Tag. In den kommenden zehn Jahren sollen mit Hilfe von hektarnektar.com 100.000 Jung-Imkerinnen mit einem Bienen-Starterset ausgestattet werden.

Die Erfolgsgeschichten der ImkerInnen und ihrer unterstützenden Unternehmen können ab Oktober auf hektarnektar.com/2028 mitverfolgt werden. Jedes teilnehmende Unternehmen bekommt dort eine eigene Community-Seite, die alle ihre Imkluencer (Imker und Influencer) vereint.

hektarnektar.com wurde von den Brüdern Martin und Mark Poreda vor 1 Jahr ins Leben gerufen um mit digitalen Lösungen eines der heutigen dringlichsten sozio-ökonomischen Probleme – dem Bienensterben – entgegen zu wirken.

hektarnektar.com: Führende Plattform für Bienen-Freunde

Hektar Nektar ist das aufstrebende Bienen-Startup der Internet-Unternehmer Martin und Mark Poreda. Das erfolgreiche Brüder-Paar aus Wien hat 2007 die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu gegründet und 2013 an das Business-Netzwerk XING verkauft. Entsprechend ihrer Maxime „mit digitalen Lösungen die Welt verbessern“ nehmen sich Martin und Mark Poreda mit Hektar Nektar dem Bienenschutz an. hektarnektar.com bringt Imker, Landwirte, Bienenzüchter sowie Unternehmen und Private zusammen und trägt mit der Vernetzung zur Steigerung der Bienenpopulation bei. Interessierte können sich kostenfrei bei der Plattform registrieren. Mit einem Angebot an tausenden Bienenvölkern und Bienenköniginnen ist Hektar Nektar weltweit der erste Bienen-Marktplatz. hektarnektar.com ist seit Oktober 2017 online und steht Interessierten aus dem DACH-Raum zur Verfügung.

