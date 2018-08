ASFINAG Verkehrsausblick: Starker Rückreiseverkehr am Ende der Sommerferien

Verkehr rollt auf allen Reiserouten – Neue Verkehrsführung auf A 7 Linz-Voestbrücke

Wien (OTS) - Immer mehr Urlauber sind nun an den Wochenenden auf der Heimreise. Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa müssen die Kinder nächste Woche wieder in die Schule. Das bedeutet: viel Verkehr auf den üblichen Reiserouten wie A 2 Süd, A 9 Pyhrn, A 10 Tauern und A 11 Karawanken Autobahn sowie auf der Brennerroute. Die Grenzkontrollen in Richtung Deutschland werden auch am Wochenende wieder für Verzögerungen im Rückreiseverkehr sorgen. Der ASFINAG-Tipp: Auf www.asfinag.at und über die ASFINAG App „Unterwegs“ gibt es aktuelle Wartezeiten an den Grenzübergängen in Echtzeit. Am 29. August ist zudem ein Feiertag in der Slowakei. Schon am Dienstagnachmittag bzw. Donnerstag in der Früh wird der Verkehr auf der A 4 Ost und A 6 Nordost Autobahn spürbar zunehmen.

Verkehrsumlegung A 7 Linz-Voestbrücke Linz ab 25. August

Für die laufende Erweiterung der Voestbrücke der Mühlkreis Autobahn steht wieder eine große Verkehrsumlegung an: Nach einer temporären Sperre der A 7 Richtungsfahrbahn A 1/Knoten Linz zwischen den Anschlussstellen Dornach und Urfahr am kommenden Wochenende (Umleitung: Pleschinger Straße, Steyreggerbrücke und A 7 Anschlussstelle Voest) rollt der gesamte Verkehr ab Montag in Linz-Urfahr neu auf der Richtungsfahrbahn A 1/Knoten Linz. Die bisher seit März befahrene gegenüberliegende Autobahnseite (Richtungsfahrbahn Freistadt) wird dann für rund sieben Monate zum Baufeld.

König Fußball, Late-Night-Shopping und Gartenbaumesse

Lokal sorgen einige Veranstaltungen für mögliche Verzögerungen. König Fußball regiert heute in Wien: Beim Spiel Rapid Wien gegen Steaua Bukarest kann es zu Behinderungen auf der Westausfahrt kommen. Das Match Red Bull Salzburg gegen Roter Stern Belgrad sorgt für Verzögerungen am 29. August auf der A 1 West Autobahn bei Kleßheim. Ebenfalls heute werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher beim Late-Night-Shopping in Parndorf erwartet. Das bedeutet: mehr Zeit einplanen auf der A 4 Ost Autobahn bei Neusiedl und Gewerbepark. In Tulln steigt von 30. August bis 3. September die Gartenbaumesse. Zu Überlastungen kann es deswegen an der Anschlussstelle Tulln auf der S 5 Stockerauer Schnellstraße kommen.

Mehr Tipps und ausreichend Informationen für die Planung der Fahrtroute finden sie auf www.asfinag.at sowie über die ASFINAG-APP Unterwegs.

