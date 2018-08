Messerstich durch unbekannten Täter

Wien (OTS) - Datum: 22.08.2018

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Adresse: 10., Neilreichgasse

In der Neilreichgasse dürfte es laut aktuellem Ermittlungsstand am 22. August 2018 um 20.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Ein derzeit unbekannter Täter zog dabei ein Messer und stach seinem 30-jährigen Kontrahenten in den Bauchbereich. Danach flüchtete der Mann. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe zur Tat sind derzeit völlig unklar.

