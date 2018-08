Kapitalerhöhung der ecoduna AG – Investieren in Nachhaltigkeit!

Die ecoduna AG, internationale Technologieführerin in der Produktion von Mikroalgen, startet ihre Kapitalerhöhung über etwa 4 Millionen Euro am 1. September 2018. Das frische Kapital wird zur zügigen Anlagenerweiterung und Beschleunigung der Marktdurchdringung verwendet. Im Zuge der Kapitalerhöhung, die voraussichtlich am 29. September 2018 endet, werden bis zu 520.000 junge Aktien zu einem Stückpreis von voraussichtlich 7,70 Euro (1 plus 6,70) ausgegeben. Das aktuelle Grundkapital beträgt 5.171.338 Euro, neues Grundkapital-Ziel sind 5.691.338 Euro. Die finalen Details der Emission sind dem Anfang September zu veröffentlichenden Prospekt zu entnehmen. Der Kapitalbedarf für den Bau der neuen 2ha Anlage beträgt 27 Millionen Euro davon sind 4 Millionen Euro Eigenkapital und 23 Millionen Euro Fremdkapital.

Informationen für Anleger

Wirkungsorientiertes investieren liegt vielen Investoren am Herzen, um zeitgleich Renditen zu maximieren und einen ökologischen und nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Mittels der neuen Kapitelerhöhung bietet die ecoduna AG den Investoren mit einem langfristigen, ökologisch nachhaltigen und gewinnorientierten Beteiligungsinteresse die Möglichkeit, durch Erwerb eines Aktienpaketes von der Wertsteigerung der ecoduna Gruppe zu profitieren. Gründeraktionäre bleiben weiterhin durch einen Syndikatsvertrag miteinander verbunden. Wie die derzeitige Hitze-und Trockenperiode aufzeigt, ist Klimawandel keine leere Worthülse mehr – und neue, nachhaltige Produktionssysteme wie die ecoduna Technologie werden in Zukunft nötig sein, um Ausfälle in der Landwirtschaft zu kompensieren.

Damit sich auch Kleinanleger an dem innovativen, für die Umwelt und Gesundheit nachhaltigem, Projekt beteiligen können, gibt es für die Emission wieder einen Kapitalmarktprospekt der FMA – nach Maßgabe der Bestimmung des § 7 Abs 8a KMG idgF ausschließlich zum Zweck eines öffentlichen Angebotes Junger Aktien in Österreich – ohne, dass eine Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse oder an einer anderen Börse beabsichtigt ist. Interessierte haben die Möglichkeit sich am 30.08., 04.09. und 11.09. jeweils ab 17.00h Uhr direkt bei ecoduna im Eco-Plus-Park 1. Straße Nr. 8, 2460 Bruck/Leitha zu informieren.

Der Prospekt ist (inklusive Anlagen) nach seiner Veröffentlichung Anfang September auf der Homepage der Emittentin www.ecoduna.com unter dem Menüpunkt „Aktienemission“ abrufbar.

