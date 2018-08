Ziegen-Yoga für die Seele: Neue Wege zur Entspannung.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 01. September 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Mit Ziegen in der Natur unterwegs, verbunden mit einem Yoga-Workout: Das ist das Angebot von Christina Goritschnig, einer Kärntner Yoga-Instruktorin und Trainerin für tiergestützte Therapie. Dieser in den USA bereits verbreitete Trend findet nun auch in Europa immer mehr Anhänger.

Ziegen können – wie beispielsweise Hunde auch – besonders gut mit Menschen interagieren, Diese nach dem Hund zweitältesten Haustiere sind friedvoll und neugierig – Eigenschaften, die Menschen helfen können, zur eigenen „Mitte“ zu finden.

Die weiteren Themen der Sendung am 01. September:

*Vom Garten ins Glas.

Nach den Regeln der Permakultur lebt und arbeitet die Biobäuerin Dorothea Rauch am Dünserberg in Vorarlberg. Im Rahmen der Beitragsreihe „Bäuerinnen und ihr Garten“ gibt sie Tipps für das Einkochen von frischem Gemüse.

*Aus der Landwirtschaft - für die Landwirtschaft.

Nur wer die Anliegen und Sorgen der Bauern und Bäuerinnen kennt, kann sich auch dafür entsprechend einsetzen. Nach diesem Prinzip arbeitet die die Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel einer Versicherten-Vertreterin aus Niederösterreich.

*Tierischer Urlaub.

Am Klausnerhof in der steirischen Region Schladming-Dachstein kann man „tierische“ Urlaube mit Lamas und Alpakas verbringen und bei Trekking-Touren die idyllische Bergewelt entdecken.

*Genuss mit Tradition.

Die besten Betriebe aus acht Weinbaugebieten wurden auch heuer wieder bei der Niederösterreichischen Landesweinprämierung als Top-Heurige ausgezeichnet. Zwei der Preisträger kommen aus Krustetten im Kremstal und aus Sooß in der Thermenregion.

