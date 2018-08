A-COMMERCE DAY 2018 presented by plentymarkets - Jetzt noch schnell ein Early Bird Ticket sichern!

Der Countdown läuft... Noch bis zum 31.08. sind Early Bird Tickets für DAS E-Commerce Event Highlight zum vergünstigten Preis erhältlich!

A-COMMERCE Day 2018 - COMMUNICATION CONNECTS. PEOPLE. BRANDS. TECHNOLOGY. THE WORLD.

Der Sommer ist schon fast vorbei, die Ferien wurden in vollen Zügen ausgekostet… Und jetzt der Start in die Herbstsaison. Die E-Commerce Branche steht bekanntlich nie still. Und so hat sich auch in den letzten Monaten wieder viel getan. Um den Online Shop optimal auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, sind Tipps von Experten oft hilfreich und gefragt.

Beim A-COMMERCE Day am 08.11.2018 in der Gösserhalle in Wien werden neben aktuellen News und Trends der Branche auch wertvolles KnowHow und Wissen vermittelt. Neben spannenden Keynotes, Workshops und einem erstmalig stattfindenden Science Track, ist der A-COMMERCE Day DIE Plattform, um die für den Erfolg des Online Shops wichtigen Kontakte kennenzulernen - Das Team von A-COMMERCE unterstützt dabei!

Das Programm

Was erwartet die TeilnehmerInnen beim diesjährigen A-COMMERCE Day?

Zu den diesjährigen Top-Speaker zählen u.a. Philipp Rhiem, Professor für Medienmanagment an der Hochschule Macromedia, Matthias Fuchs, Geschäftsführer und Inhaber von Weber Original Store Wien Süd, mit dem Thema “Die Weber Grill Revolution - 365° Markenerlebnis. Und Paul Schwarzenhof, Gründer von Flaconi wird im Rahmen seiner Keynote über die Erfolgsstory von Flaconi und den größten Fehlern auf dem Weg zu 100 Mio. Umsatz erzählen.

Das gesamte vorläufige Programm ist bereits online!

Jetzt noch Early Bird Ticket sichern!

Der frühe Vogel fängt den Wurm - noch bis 31.08. gibt es das Early Bird Ticket zum vergünstigten Preis.

Für alle Teilnehmer gilt auch heuer wieder: Ein Ticket bedeutet gleichzeitig auch ein Rundum Sorglos Paket, es inkludiert Essen, Getränke & WLAN.

Hier geht es zu den Tickets.

Überraschung

Wer wollte von sich selbst nicht immer schon einmal ein digitales Abbild haben? Am A-COMMERCE Day haben alle TeilnehmerInnen die Gelegenheit dazu! Mithilfe eines 3D-Scanners kann einen digitaler Avatar vor Ort angefertigt und dann natürlich auch mit nach Hause genommen werden. Wie? Die doob group bringt die 3D Technologie nach Wien.

Der Anton Award - Österreichs wichtigster E-Commerce Preis

Als Highlight des A-COMMERCE Day wird auch 2018 wieder der Anton Award verliehen. Ausgezeichnet werden österreichische aber auch internationale Unternehmen in 5 Kategorien, die sich um kundenfreundliche Lösungen bemühen und somit die österreichische E-Commerce und Digital Landschaft vorantreiben.

Einreichungen sind noch bis zum 14.09.2018 hier möglich.

