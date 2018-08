Pressebrunch & Expertentalk "Neueste Forschungsergebnisse zur Muttermilch"

Pressebrunch & Expertentalk "Neueste Forschungsergebnisse zur

Muttermilch"



Nach langjähriger Forschungsarbeit ist es erstmals gelungen, die

einzigartigen Bausteine „Humane Milch-Oligosaccharide" (HMOs), die

natürlicherweise nur in der Muttermilch vorkommen, in ihrer Struktur

und Wirkungsweise zu erforschen. Die jüngsten Erkenntnisse über die

humanspezifischen Mehrfachzucker bilden eine wesentliche Basis für

eine neue Generation der Folgemilchnahrung 2 und 3.



Dr. med. Mike Poßner, medizinischer Leiter des Nestlé Nutrition

Institutes, gibt im Expertentalk mit "Bewusst gesund"-Moderatorin

Dr. med. Christine Reiler Einblicke in die spannenden

Studienergebnisse zur Struktur und Wirkungsweise von HMOs.



Datum: 28.8.2018, 09:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Café Himmelblau

Kutschkergasse 36, 1180 Wien



