Aktuelle ÖAK bestätigt: Die „Krone“ ist erneut die Nr.1-Tageszeitung und führend im ePaper-Verkauf

Wien (OTS) - Die soeben veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) bestätigt einmal mehr die klare Marktführerschaft der Kronen Zeitung am österreichischen Tageszeitungsmarkt. Sowohl in Print als auch im Digitalsegment führt die „Krone“ im 1. Halbjahr 2018 das Verkaufsauflagen-Ranking an. 716.618 verkaufte Auflage (davon 30.767 ePaper / Mo-Sa) und 765.235 verbreitete Auflage (davon 31.119 ePaper / Mo-Sa) machen sie neuerlich zur klaren Nr.1 unter Österreichs Tageszeitungen. Den Mitbewerb lässt sie dabei wieder weit hinter sich: Die Kleine Zeitung kommt als zweitplatzierte Tageszeitung auf 279.741 verkaufte Auflage (davon 24.783 ePaper / Mo-Sa), gefolgt vom KURIER mit 121.541 Verkaufsauflage (davon 8.114 ePaper / Mo-Sa). Die „Krone“ verkauft wochentags mehr Exemplare als die nächsten 5 Tageszeitungstitel zusammen.

Doch damit nicht genug: Auch beim ePaper-Verkauf platziert sich die „Krone“ – mit 30.767 verkauften ePaper – neuerlich an die Spitze des Tageszeitungs-Rankings. Beeindruckend ist hier der anhaltend rasante Anstieg des seit Jahresbeginn 2016 angebotenen Service. Im 1. Halbjahr 2018 konnte die Anzahl der verkauften „Krone“-ePaper um stolze 63 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesteigert werden.

Besonders auflagenstark präsentiert sich die Sonntags-Printausgabe der Kronen Zeitung. Mit einer Verkaufsauflage von 1.166.551 Exemplaren (davon 30.564 ePaper) und einer verbreiteten Auflage von 1.186.561 Exemplaren (davon 30.895 ePaper) ist die „Sonntags-Krone“ das bei weitem größte Printmedium am Sonntag. Allein von der „Krone“-Stammausgabe, die in Wien, Niederösterreich und Burgenland erscheint, wurden im 1. Halbjahr 2018 sonntags 545.244 Exemplare (davon 13.406 ePaper) verkauft, wochentags sind es 277.302 Exemplare (davon 13.697 ePaper). In allen drei Bundesländern der „Krone“-Stammausgabe sowie in Oberösterreich ist die Kronen Zeitung – sonntags wie wochentags – erneut die Tageszeitung mit der größten Verkaufsauflage.

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2018 und 1. Halbjahr 2017, Wochenschnitt Mo-Sa und So

Rückfragen & Kontakt:

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG

Frau Dr. Gertraud Lankes

Tel.: 05 1727 23925

gertraud.lankes @ mediaprint.at