„Baum fällt“ (AT) am neuen ORF-„Tatort“

Dreharbeiten mit u. a. Krassnitzer, Neuhauser, Fischer und Altenberger

Wien (OTS) - Noch bevor voraussichtlich im Herbst der zweite von zwei ORF-„Tatorten“ on air geht, laufen die Dreharbeiten zu einem weiteren Austro-Krimi auch schon wieder auf Hochtouren. Die Ermittlungen führen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser seit Dienstag, dem 21. August 2018, nach Kärnten, wo ein Drama aus finanzieller Abhängigkeit, Eifersucht und Liebe seinen Lauf nimmt, das auch an den beiden nicht spurlos vorüber geht. Neben dem Erfolgsduo stehen für den neuesten ORF-„Tatort – Baum fällt“ (AT) u. a. auch Karl Fischer, Verena Altenberger, Ulli Maier, Christopher Ammann, Michael Glantschnig, Christoph von Friedl, Julia Cencig (immer Dienstag in ORF eins in „Soko Kitzbühel“) und Wolf Bachofner (ab 17. September in ORF eins in „Schnell ermittelt“) vor der Kamera. Die Dreharbeiten in Kärnten (Heiligenblut und Umgebung sowie Sachsenburg) dauern voraussichtlich bis Mitte September. Regie führt Nikolaus Leytner nach einem Drehbuch von Agnes Pluch. Zu sehen ist „Tatort – Baum fällt“ (AT) voraussichtlich 2019 in ORF 2.

Mehr zum Inhalt

Hubert Tribusser (Christoph von Friedl), Juniorchef des gleichnamigen Holzfachbetriebs und größter Arbeitgeber im Mölltal, wird vermisst – und weil sein Vater ein guter Bekannter des Polizeipräsidenten ist, werden die Wiener Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) zu deren Unmut nach Kärnten abkommandiert. Als jedoch Huberts Leiche – oder besser gesagt, das, was im Kessel des betriebseigenen Kraftwerks von ihm übrig geblieben ist, nämlich sein Schultergelenk aus Titan – gefunden wird, stellt sich heraus, dass die Fahrt an den Fuß des Großglockners für die Mordermittler nicht vergebens war. Die Suche nach dem Täter erweist sich als schwierig, denn die ersten Befragungen eröffnen überraschende Verbindungen zwischen den Bewohnern, aber auch zwischen den Ermittlern – Kommissar Eisner trifft in Heiligenblut unerwartet auf den Kärntner Kollegen Alois Feinig (Karl Fischer), mit dem er bei einem seiner ersten Mordfälle zu tun hatte.

Ein Hinweis des Bruders des Mordopfers, Klaus Tribusser (Alexander Linhardt), bringt Fellner und Eisner auf den Umweltaktivisten Holzer (David Oberkogler), gegen den die Tribussers eine Verleumdungsklage laufen haben und der sich am Abend des Mordes mit Hubert heftig gestritten haben soll. Der beteuert allerdings seine Schuldlosigkeit. Als die Jacke des mutmaßlichen Mörders gefunden wird, nimmt der Fall eine neue Wendung. In dem engen Tal, in dem jeder jeden kennt, bleibt zwar kaum etwas im Verborgenen, doch Bibi und Moritz brauchen all ihren Scharfsinn und Intuition, um einem Drama aus finanzieller Abhängigkeit, Eifersucht und Liebe auf die Spur zu kommen, das auch den beiden sehr nahe geht …

„Tatort – Baum fällt“ (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Graf Film, mit Unterstützung vom Land Kärnten Kultur.

