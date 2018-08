Kind bei Unfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Datum: 21.08.2018

Uhrzeit: 12:10 Uhr

Adresse: 16., Flötzersteig

Ein 79-jähriger Mann lenkte einen PKW am Flötzersteig stadteinwärts. Laut ersten Erhebungen löste sich zeitgleich ein 5-jähriger Junge aus einer Personengruppe am Straßenrand und lief auf die Fahrbahn. Dort wurde er von dem PKW erfasst. Durch den Aufprall erlitt der 5-Jährige eine schwere Armverletzung und diverse andere, leichtere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

