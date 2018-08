Größtes Schlaflabor im Bundesland Salzburg eröffnet

Wien/Salzburg (OTS) - Aufgrund von Stress, Übergewicht und mit steigendem Alter leiden immer mehr Menschen unter schweren Schlafstörungen. Auf eine klinische Überprüfung warten die Patientinnen und Patienten mittlerweile in manchen Fällen bis zu sechs Monate. Ein neues Schlaflabor verdoppelt die verfügbare Kapazität in Salzburg.

In der Privatklinik Salzburg (PKS), eine Einrichtung des internationalen Gesundheitsdienstleisters VAMED, hat ein neues Schlaflabor seinen Betrieb aufgenommen. Mit sechs Untersuchungsplätzen zur Diagnose und Therapie von Schlafstörungen ist die neue Einrichtung das größte Schlaflabor des Bundeslands Salzburg und stellt eine wesentliche Ergänzung der Gesundheitsversorgung dar. Die Anzahl der von Schlafstörungen Betroffenen ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Bis zu einem halben Jahr warten Patientinnen und Patienten derzeit in manchen Fällen auf eine Untersuchung.

Jeder vierte leidet an Schlafstörungen, jeder achte Mann an Schlafapnoe

Patientinnen und Patienten klagen meist über Ein- und Durchschlafstörungen oder eine nicht erklärbare Tagesmüdigkeit. Häufigste Ursache dafür sind schlafbezogene Atmungsstörungen und hier vor allem die obstruktive Schlafapnoe, eine ernsthafte schlafbezogene Atmungsstörung, bei der es während des Schlafes wiederholt zu einer teilweisen oder kompletten Blockade der oberen Atemwege kommt und damit zu einer Sauerstoffunterversorgung lebenswichtiger Organe. Langfristige Folgen sind Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt.

OÄ Dr. Juliane Rudnik, Lungenfachärztin und Leiterin des neuen Schlaflabors in der Privatklinik Salzburg: „Wir gehen davon aus, dass zwölf Prozent aller Männer an einer obstruktiven Schlafapnoe leiden. Fast 26 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher klagen mittlerweile über Schlafstörungen. In der Altersgruppe der über 45-Jährigen zeigten sich im Rahmen einer Gesundheitsbefragung sogar fast 50 Prozent der Bevölkerung von Schlafstörungen betroffen. Damit gehören Schlafstörungen zu den gesellschaftlich und medizinisch relevanten Themen unserer Zeit.“

Auslöser für die steigende Zahl von obstruktiver Schlafapnoe und dem ähnlich gelagerten Hypoventilationssyndrom ist vor allem die immer stärkere Verbreitung von Übergewicht. In anderen Fällen liegt die Ursache für Schlafapnoe aber auch oft schlicht im persönlichen Körperbau. Und durch alltägliche Belastungssituationen und mit zunehmendem Alter treten Einschlaf- und Durchschlafstörungen (Insomnie) sogar bei Gesunden immer häufiger auf.

Ein bis zwei Nächte im Schlaflabor ermöglichen umfassende Diagnose

Im Schlaflabor werden Patientinnen und Patienten nach mehreren Voruntersuchungen in der Regel eine oder zwei Nächte in ihrem Schlaf permanent überwacht. Kontrolliert werden dabei die unterschiedlichsten Körperfunktionen, wie beispielsweise die Hirnaktivität, Herzfrequenz, Atmungsaktivitäten, Muskelspannung, Augenbewegungen sowie Körperlage und -bewegung.

OÄ Dr. Rudnik: „Manchmal hat eine Schlafstörung mehrere Ursachen. In diesen Fällen muss man an verschiedenen Punkten arbeiten, um die Qualität des Schlafes insgesamt zu verbessern. Bei uns werden die Patienten nicht nur auf die obstruktiver Schlafapnoe untersucht, sondern auf das gesamte Spektrum der schlafbezogenen Krankheiten. In unserem neuen Schlaflabor haben wir die Möglichkeit, die Patientin bzw. den Patienten vom Erstgespräch über die nächtliche Beobachtung bis zum Endbefund lückenlos zu begleiten. Als behandelnde Ärztin werde ich auch in der Nacht vor Ort sein und stehe für Vor- und Nachuntersuchungen in meiner Ordination zur Verfügung, wodurch eine große Kontinuität in der Betreuung gewährleistet werden kann.“

Berufstätige Patientinnen und Patienten sind durch die Untersuchung kaum eingeschränkt, da auch passende Termine für diese Personengruppe zur Verfügung stehen. Die neue Einrichtung steht allen offen. Ein Teil der Kosten wird von den öffentlichen Krankenkassen rückerstattet. Wenn die Patientin oder der Patient über eine Zusatzversicherung verfügt, trägt die übrigen Kosten die private Krankenversicherung.

Über die Privatklinik Salzburg

Die Privatklinik im Herzen der Stadt Salzburg ist eine Einrichtung des internationalen Gesundheitsdienstleisters VAMED. Die als Belegkrankenhaus geführte Gesundheitseinrichtung bietet ein breites Spektrum an chirurgischen/operativen Leistungen. Ein Team aus renommierten Belegärzten und erfahrenen Mitarbeitern im OP-, Pflege- und Therapiebereich bietet individuelle medizinische Betreuung auf höchstem Niveau in angenehmer Umgebung. Als Mitglied im Verband der Privatkrankenanstalten Österreichs ist die Privatklinik Salzburg Partner aller großen Privatversicherungen in Österreich.

Über die VAMED

Die VAMED wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seither zum weltweit führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt. In mehr als 80 Ländern auf fünf Kontinenten hat der Konzern rund 850 Projekte realisiert. Das Portfolio reicht von der Projektentwicklung sowie der Planung und der schlüsselfertigen Errichtung über Instandhaltung, technische, kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen bis hin zur Gesamtbetriebsführung in Gesundheitseinrichtungen. Die VAMED deckt mit ihrem Angebot sämtliche Bereiche der gesundheitlichen Versorgung von Prävention und Gesundheitstourismus über die Akutversorgung bis zur Rehabilitation und Pflege ab. Darüber hinaus ist die VAMED führender privater Anbieter von Rehabilitationsleistungen und mit VAMED Vitality World der größte Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts in Österreich. Im Jahr 2017 war die VAMED Gruppe weltweit für mehr als 18.000 Mitarbeiter und ein Geschäftsvolumen von 1,7 Milliarden Euro verantwortlich.

