Vorsorgehit Gesundheit – Online-Prämienrechner boomt

Online-Versicherungsrechner der Wiener Städtischen ist stark nachgefragt. Bereits knapp 10.000 haben sich ihre private Krankenversicherung berechnen lassen.

Wien (OTS) - Den Österreichern wird eine private Gesundheitsvorsorge ergänzend zur gesetzlichen Krankenversicherung immer wichtiger. Seit Jahren wächst die Sparte kontinuierlich. Wie viel kostet eine private Krankenversicherung? Wie sieht der Versicherungsschutz aus? Was kostet die Mitversicherung des Partners oder der Kinder? Zur Beantwortung dieser Fragen benötigt man beim neuen Online-Versicherungsrechner der Wiener Städtischen nicht mehr als drei Klicks. Interessenten können sich rasch und einfach die Prämie für ihre private Krankenversicherung berechnen lassen.

„Das Interesse an unserem Online-Versicherungsrechner ist groß, knapp 10.000 Berechnungen wurden durchgeführt. Es ist uns wichtig, dass man auf die Fragen nach Deckungen und Kosten für die persönliche Gesundheitsvorsorge umgehend ein transparentes Ergebnis erhält“, erläutert Wiener Städtische Vorstandsdirektor Manfred Rapf.

Der Umfang des neuen Prämienrechners

Berechnung für eine Person und/oder Partner und/oder Kind/er – alle Kombinationen sind möglich

Berechnung Sonderklasse mit oder ohne Selbstbehalt

Erweiterungen wählbar: Einbett-Zimmer, weltweite Garantie, BESSER-LEBEN Wohlfühlpaket, Zahntarif

Berechnung Privatarzt mit und ohne Sonderklasse

Nach erfolgter Berechnung kann man sich das Ergebnis mailen lassen und zusätzlich ein Beratungsgespräch vereinbaren. Wer sich noch nicht sicher ist, welche Gesundheitsvorsorge am besten passt, der findet auch online per Bedarfsanalyse vom ServiceBot, dem Chatbot und elektronischen Assistenten der Wiener Städtischen, Unterstützung.

Online ist der Versicherungsrechner unter: wienerstaedtische.at/versicherungsrechner.

Komfortables, umfassendes Online-Service

Die Wiener Städtische bietet ein umfangreiches Online-Angebot in der privaten Gesundheitsvorsorge und baut das Leistungsspektrum stetig aus. So können mit dem praktischen Online-Service Privatarzt-Kunden Rechnungen online einreichen: Via Online-Formular können Apothekenrechnungen, Arzthonorare und etwaige weitere Rechnungen von medizinischen Behandlungen wie etwa Zahnarztrechnungen einfach und mit wenigen Klicks hochgeladen und eingereicht werden. Bereits mehr als 20 Prozent der Kunden verwenden dieses nützliche Service.

