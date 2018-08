Systech untermauert Vorreiterschaft bei Blockchain-Lösungen für die pharmazeutische Lieferkette

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich Verbrauchersicherheit, Markenschutz und Produktauthentifizierung, hat gemeinsam mit Vertretern führender Unternehmen und Verbände der Healthcare-Branche die Anwendung von Blockchain-Technologie zur Sicherstellung der Compliance mit dem US-amerikanischen Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) untersucht.

Die Forschungsgruppe "DSCSA & Blockchain" unter Leitung des Center for Supply Chain Studies wollte herausfinden, ob Blockchain-Technologie dafür geeignet ist, den geforderten lückenlosen Datenaustausch der zukünftigen DSCSA-Anordnung zu meistern, die eine interoperable, elektronische Produktrückverfolgung auf der Verpackungsebene vorschreibt.

Joseph Lipari, Chef des Bereichs Cloud-Produkte bei Systech, sagte: "Systech hatte die Gelegenheit, mithilfe von DSCSA-Anwendungsfällen eine objektive Studie von Blockchain-Technologien durchzuführen und unsere langjährige Erfahrung bei der Serialisierung und Rückverfolgbarkeit der Lieferkette einzubringen. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeit bei dieser ersten kollaborativen Studie ihrer Art, die das gesamte Branchenspektrum abdeckt."

Die Forschungsgruppe hat sich Ziele gesetzt, um globale Handelspartner mithilfe der Blockchain elektronisch zu vernetzen, die geforderten Daten ohne Offenlegung geschützter Informationen auszutauschen, Expansionspläne über die DSCSA-Compliance hinaus zu erarbeiten und die Architektur zu finanzieren. Als das Funktionsschema festgelegt war, wurden mehrere Szenarien durchgespielt, um die Theorien zu prüfen. Die Ergebnisse wurden ausgetauscht und von Team verifiziert.

Am 21. Juni 2018 wurde das Weißbuch The Drug Supply Chain Security Act and Blockchain herausgegeben, damit auf der Studie und Arbeit des Teams aufgebaut werden kann. "Wir haben verschiedene Herausforderungen und potenzielle Alternativ-Designs identifiziert, um die Akteure und Lösungsanbieter der Lieferkette auf die Definition des interoperablen Systems vorzubereiten, das die Anforderungen des vom DSCSA vorgeschriebenen 'Enhanced Drug Distribution System' erfüllt", sagt Bob Celeste, Gründer von C4SCS. "Im nächsten Schritt wird das simulierte Referenzmodell durch eine Testphase abgelöst, um die Technologie weiter zu erforschen und die Voraussetzungen für die Implementierung genauer zu definieren."

Informationen zu Systech:

Systech ist ein Pionier bei der Serialisierung von Pharmazeutika und revolutioniert den Markenschutz. Innovationen von Systech haben Best Practices der Lieferkette quer durch verschiedene Industrien definiert und sorgen dafür, dass Produkte authentisch und sicher sind und in Zusammenhang stehen.

Informationen zum Center for Supply Chain Studies:

C4SCS wurde 2015 als neutrales, gemeinnütziges Community-Forum für Forschung und Lehre gegründet. Es soll die Healthcare-Branche bei seiner Mission unterstützen, die Lieferkette effizienter zu machen, die Produktivität zu verbessern und die regulatorischen Compliance-Prozesse zu verschlanken.

