TITUS kündigt VAD-Partnerschaft mit SPECTRAMI für die Niederlande und die D-A-CH-Länder an

Manchester, England (ots/PRNewswire) -

TITUS, ein führender Anbieter von Datenklassifizierungs- und Datenschutzlösungen, gab heute den Abschluss eines Vertriebsvertrags mit SPECTRAMI für die Niederlande und die D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) bekannt.

Die von TITUS angebotene flexible Software ermöglicht es Organisationen, Compliance-Vorschriften, Standards und Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) in der Schweiz, ISO/IEC 27001:2013, das NIST Cybersecurity Framework und viele andere zu erfüllen.

Nick Maxwell, EMEA Director bei TITUS, sagte:

"Wir sind darauf gespannt, gemeinsam mit SPECTRAMI unsere Präsenz in den Niederlanden und in der D-A-CH-Region auszubauen. Es ist uns bekannt, dass Mitarbeiter plattformübergreifend, mit verschiedenen Geräten und Produktivitätstools arbeiten. Deshalb brauchen sie Lösungen, die sie dabei unterstützen, zur richtigen Zeit das geeignete Schutzniveau anzuwenden, um den Informationsfluss sicher aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, Organisationen überall in der Region mit der Technologie zu versorgen, die sie zur Einhaltung der Regelkonformität, z. B. mit der DSGVO der EU, benötigen, und um die sichere Zusammenarbeit mit den branchenweit führenden Datenschutzlösungen zu ermöglichen."

Anas Handous, Managing Director bei SPECTRAMI DACH, sagte:

"Das zunehmende Risiko hochentwickelter Bedrohungen im Bereich der Informationssicherheit hat dazu geführt, dass Organisationen dazu bereit sind, hohe Investitionen in den Datenschutz zu tätigen. Wir sehen eine enorme Synergy im Ausbau unserer Geschäftsbeziehung zu TITUS, dem weltweit führenden Anbieter von Datenklassifizierungs- und Datenschutzlösungen, auf unsere Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Dank seiner globalen Präsenz und seinem großen Kundenstamm aus verschiedenen Branchen, kann TITUS unserem bestehenden Portfolio einen enormen Wert zufügen und ermöglicht uns, Organisationen mit seinen Produkten zu versorgen, damit diese ihre Daten besser verwalten und schützen können."

Über TITUS

Lösungen von TITUS erlauben Organisationen, Informationen zu finden, zu klassifizieren, zu schützen, zu analysieren und anderen sicher mitzuteilen. Organisationen nutzen das Angebot von TITUS, um Anforderungen an Regelkonformität durch das Identifizieren und Sichern unstrukturierter Daten zu erfüllen − auf dem PC, auf Mobilgeräten und in der Cloud. Millionen Nutzer in mehr als 120 Ländern vertrauen auf TITUS, um ihre Daten konform und sicher zu halten, darunter einige der größten Finanzdienstleister und Industriebetriebe der Welt, Regierungsbehörden und Militärorganisationen der G-7-Staaten und Australiens sowie Fortune-2000-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.TITUS.com.

Über SPECTRAMI

SPECTRAMI ist einer der am schnellsten wachsenden Value Added Distributors und führt Niederlassungen in Dubai, Deutschland, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich, mit denen es die gesamte EMEA-Region versorgt. SPECTRAMI bietet Nischentechnologien und -Lösungen in den Bereichen Informationssicherheit, Datenzentren-Infrastruktur und Datenkommunikationsnetzwerke. Wir helfen Organisationen dabei, Konformitätsstandards im Hinblick auf ihre Infrastruktur einzuhalten und sensible Unternehmensdaten und -anwendungen zu schützen. SPECTRAMI arbeitet seit über fünf Jahren mit großen Systemintegratoren für IT-Sicherheit zusammen, um die Sektoren Regierungen, Banken und Finanzen, Telekommunikation, Öl und Gas, Bildung, Gesundheitswesen, Gastronomie und Einzelhandel zu bedienen. Wir schreiben unseren Erfolg der Stärkung unserer Vertriebskanäle durch Wissensmitteilung und der gemeinsamen Entwicklung von Fähigkeiten in Kombination mit dem Ethos zu, sämtliche Aspekte des Geschäfts fortwährend weiterzuentwickeln und zu verbessern und dadurch ein konsistent hohes Maß an Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.SPECTRAMI.com.

