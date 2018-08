KH Nord - Florianschütz (SPÖ) ad FPÖ und ÖVP: Was haben Sie sich gedacht damals dem Grundstückskauf zuzustimmen?

Grundstückskauf 2010 einstimmig im Gemeinderat beschlossen - „Falsche Empörung“ von ÖVP und FPÖ: Waren über Hintergrund des Kaufes völlig im Bilde

Wien (OTS/SPW-K) - „Wenn die Opposition weiterhin den Grundstückskauf anzweifelt, darf ich die Kolleginnen und Kollegen - vor allem der FPÖ und der ÖVP - daran erinnern, dass der Grundstückskauf am 25. März 2010 im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde“, berichtet der SPÖ-Fraktionsvorsitzender in der Untersuchungskommission, Peter Florianschütz, und fragt: „Was haben Sie sich dabei gedacht, dem Grundstückskauf zuzustimmen?“

„Und ich will jetzt nicht hören, dass Sie keine Informationen über den Kauf und die dazugehörigen Unterlagen hatten. Sie haben zugestimmt - heute regen Sie sich fadenscheinig darüber auf“, so Florianschütz an die Adresse von ÖVP und FPÖ. „Sich nun über den Grundstückskauf aufzuregen ist ein Zeichen falscher Empörung, die nicht glaubwürdig ist. Über den Hintergrund, warum das Grundstück ausgewählt wurde, waren die Parteien seinerzeit nicht nur informiert - sie haben dem Kauf auch zugestimmt. Ohne Gegenstimme“, hilft der Abgeordnete den Oppositionsmitgliedern der Untersuchungskommission geistig auf die Sprünge.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at