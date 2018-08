Die Radio NÖ Live-Konzerte 2018: Suzi Quatro in Purkersdorf am 25. August

Live-Übertragung am Samstag, 25. August ab 20.04 Uhr

St. Pölten (OTS) - Nach Earth, Wind & Fire und Viktor Gernot & Richard Oesterreicher Big Band steht am letzten Samstag im August die so genannte „Rock-Röhre“ der 1970er-Jahre im Mittelpunkt des dritten Radio NÖ-Live-Konzerts in diesem Sommer:

Suzi Quatro, die Pop- und Rock-Ikone der 1970er-Jahre, wird an diesem Abend beim Purkersdorfer open-air –Sommer ihre großen Hits präsentieren – die Palette reicht von „Can the Can“ bis „Stumblin´ In“ und „She´s in Love with You“.

Die US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin mit italienisch-ungarischen Wurzeln tritt immer noch auf allen Kontinenten auf, im Vorjahr etwa in Australien und Südafrika. In Purkersdorf gibt die „schärfsten Rockbraut der Siebziger“, wie „Die Presse“ einmal geschrieben hat, das einzige Österreich-Konzert dieses Jahres.

Die Live-Übertragung auf Radio Niederösterreich beginnt um 20.04 Uhr, dazu wird es am Veranstaltungstag im Vorfeld auch Reportagen und Interviews auf Radio Niederösterreich geben.

