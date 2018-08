NEOS Wien/Gara: Gesundheitsausgaben viel zu hoch für das unterdurchschnittliche Ergebnis

NEOS Wien Gesundheitssprecher: „Studie bestätigt: Wien liegt bei den Gesundheitsausgaben im Spitzenfeld, aber die Ergebnisse der hohen Kosten sind schlechter als in anderen Bundesländern.“

Wien (OTS) - „Die Studie im Auftrag von Philips Austria zeigt die Ineffizienz im Wiener Gesundheitssystem auf: Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Lebenserwartung bei sehr guter Gesundheit niedriger, gleichzeitig liegen die pro Kopf Ausgaben bei der Gesundheit im Spitzenfeld“, kommentiert NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara die heute in Alpbach präsentierte Studie.

„Wien ist auch bei anderen Indikatoren Schlusslicht wie etwa den Wartezeiten auf Operationen, der Anzahl an Lungenkrebserkrankungen, oder der Lebensqualität chronisch Kranker. In keinem anderen Bundesland gibt es so wenige 6-Jährige mit kariesfreiem Gebiss. Die Wiener Gesundheitspolitik muss hier dringend aktiv werden und die Effizienz im Wiener Gesundheitssystem steigern. Wien muss deutlich mehr in Prävention investieren und die vorhandenen Angebote hinsichtlich ihrer Wirkung verbessern“, schließt Gara.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 51

kornelia.kopf @ neos.eu