NEOS: Gesundheitsversorgung in Salzburg laut Philips Studie top.

Huber: „Salzburger Bevölkerung gesünder als Österreichschnitt.“

Salzburg (OTS) - Bei den Gesundheitstagen des Forum Alpbaches wurde heute die Studie „Leistungskraft regionaler Gesundheitssysteme“ von Philips Austria präsentiert. Für Salzburg bietet die Studie ein höchst erfreuliches Ergebnis: „Die Studie kommt zum Schluss, dass die Bevölkerung Salzburgs im österreichischen Vergleich ein gesundes Leben hat. Das Gesundheitssystem in Salzburg zeigt eine gute Effizienz“, zeigt sich NEOS Salzburg Gesundheitssprecher und Zweiter Präsident des Landtages Dr. Sebastian Huber, selbst niedergelassener Internist, erfreut.

„Diverse Indikatoren belegen, dass die Bevölkerung Salzburgs gesünder ist, als die durchschnittliche österreichische Bevölkerung. Auch der Indikator ‚Lebenserwartung‘ ist höher“, zitiert Huber aus der vorliegenden Studie und fügt an: „Als Arzt freut es mich besonders, dass sich das Krebsrisiko in Salzburg deutlich verringert hat, im Gegensatz zu den anderen Bundesländern. Zwischen 2010 und 2014 wurden in Salzburg rund 450 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr registriert, im Österreichdurchschnitt waren es 480.“

„Ebenfalls kommt die Studie zur Erkenntnis, dass das Salzburger Gesundheitssystem sehr effizient ist. In der stationären Versorgung und in der häuslichen Krankenpflege sind die Ausgaben fast 6 % niedriger, in der ambulanten Versorgung sind sie im österreichischen Durschnitt“, sagt Huber und fügt abschließend an: „Eine der zentralen Herausforderungen sind laut Studie der notwendige Aus- und Aufbau der ambulanten Versorgung am ‚best point of service‘. Salzburg hat hier mit demvorgesehenen Ausbau von Arztstellen bereits einen wichtigen Zukunftsschritt gesetzt. Der im Koalitionsvertag festgehaltene Grundsatz ‚Ambulant vor Stationär‘ wird in die Praxis umgesetzt.“

