Korosec ad KH Nord: Zeuge bestätigt: KAV wurde vor magnetischen Strahlungen am Grundstück gewarnt

Organisation beim KAV hat versagt – Rot-Grün muss U-Kommission endlich ernst nehmen

Wien (OTS) - Bei der heutigen U-Kommission zum KH Nord war u.a. der Geschäftsführer des AIT (Austrian Institut of Technology) geladen. Das AIT erstellte ein Gutachten bzgl. der Einwirkung von Lärm und elektromagnetischen Strömungen auf das Grundstück des KH Nord – die Ergebnisse lassen aufhorchen. Bei der Eignung des Grundstückes fühlt sich die Gesundheitssprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec in ihrer Kritik bestätigt. „Durch das AIT-Gutachten wurde der KAV rechtzeitig vor Problemen mit magnetischen Strömen gewarnt“, so Korosec und weiter: „Herr Plimon hat darüber hinaus den aktuellen Standort als definitiv nicht optimal für das Spital beschrieben. Dass das Spital trotz alledem dort gebaut wurde – verbunden mit deshalb nötigen Gegenmaßnahmen in Millionenhöhe – ist gegenüber den Patientinnen und Patienten verantwortungslos.“

Auch die Aussagen des zweiten Zeugen, Architekt Hans Lechner, zeichnet ein deutliches Bild. Laut Lechner hätte ein Architekt und Teilplaner wie Albert Wimmer bei so einem großen Bauprojekt wie dem KH Nord deutlich mehr Erfahrung im Umgang mit derart großen Vergabeverfahren haben müssen: „Dies bestätigt, dass die Organisation des KAV beim KH Nord versagt hat!“, so Korosec.

Die ÖVP-Gesundheitssprecherin übt weiter Kritik an der Vorgehensweise mit wesentlichen Beweismitteln von Rot-Grün mit der U-Kommission. Es werde mit allen Tricks versucht, den hausgemachten Skandal zu verschleiern und die Opposition an der Nase herumzuführen. „Der Vorwurf von Rot-Grün, die Opposition würde bewusst Fakten verdrehen, ist unglaublich und entbehrt jeglicher Grundlage“, ärgert sich Korosec. „Die Stadtregierung muss diese U-Kommission endlich ernst nehmen, anstatt Ablenkungsmanöver zu starten. Wir fordern Rot-Grün auf, volle Transparenz zu garantieren und im Sinne der Aufklärung vollständige Akten zu liefern.“

