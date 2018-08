Neue ORF-Dokumentationsreihe „Ein.Blick“ ab 31. August in ORF 2

Achtteilige Serie wirft authentischen Blick in Österreichs Grätzel, Bezirke, Dörfer, Institutionen und Arbeitsstätten

Wien (OTS) - Ob im Böhmischen Prater, bei der Polizei-Notrufzentrale Wiens, auf der Glocknerstraße, im Gänsehäufel, am Schiff, im Dorf, an der Waschstraße oder auf der Alpe Oberüberlut im Walsertal – die neue achtteilige ORF-Dokumentationsreihe „Ein.Blick“ wirft ab 31. August 2018 jeweils Freitag um 21.20 Uhr in ORF 2 einen authentischen Blick in Österreichs Grätzel, Bezirke, Dörfer, Institutionen und Arbeitsstätten. Erste Einblicke in das neue Format, eine ORF-Eigenentwicklung und -Eigenproduktion der drei TV-Hauptabteilungen Wissenschaft, Magazine und Kultur, wurden heute im Rahmen eines Pressegesprächs im ORF-Zentrum präsentiert. In Anwesenheit von ORF-TV-Magazine-Chefredakteurin Mag. Waltraud Langer, Gerhard Klein, Leiter der ORF-TV-Hauptabteilung Bildung und Zeitgeschehen, sowie der „Ein.Blick“-Gestalterinnen Nina Horowitz, Sabine Zink und Caroline Haidacher stellten ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer und Sendungsverantwortlicher Peter Liska heute, Dienstag, 31. August 2018, die Besonderheiten der neuen ORF-Dokumentationsreihe im ORF-Zentrum vor.

Für ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner „setzt der ORF mit ‚Ein.Blick‘ quasi eine Alternative zur Twitter-Geschwindigkeit. Wir erzählen liebevoll, genau, wertschätzend die Geschichte von einzelnen Menschen in ihrer Umgebung und nehmen uns dabei ganz viel Zeit hinzuschauen und zuzuhören. Ich danke Peter Liska, dass er sich die Besten ausgesucht hat, um uns einen Einblick in ein ,Alltagsuniversum‘ zu bieten. Vom Alltag in der Notrufzentrale bis zur Gänsehäufel-Saison, vom Leben auf der Alm bis zur Schifffahrt auf dem Strom spannt sich der Bogen der acht Sendungen, die ORF-Könnerinnen und -Könner umsetzen – mit hochwertigen Bildern, behutsam und sorgfältig erzählt von den Menschen, die diese Biotope einzigartig machen. Wir freuen uns auf menschennahe Einblicke in österreichische Lebenswelten, die Lust auf mehr Tiefenschärfe und Hintergründe machen! Ich glaube, das ist genau das Richtige in dieser schnelllebigen Zeit; es ist gesellschaftspolitisch wichtig, dass man einander zuhört und wertschätzt“.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Mit der neuen Sendung ‚Ein.Blick‘ erweitert ORF 2 sein Portfolio um eine Dokureihe, die das Programmangebot noch unverwechselbarer macht. Mit dem liebevollen Blick in die verschiedenen Lebenswirklichkeiten der Österreicherinnen und Österreicher zeigt der ORF einmal mehr seine großen Stärken – Qualität, Glaubwürdigkeit, Nähe. Das ORF-2-Publikum kann sich auf eine spannende Reise an Orte und zu Menschen in ganz Österreich freuen!“

Peter Liska zum neuen ORF-2-Format: „‚Ein.Blick‘ setzt sich in authentischer Form und Sprache mit Orten und den Menschen, die sie prägen, auseinander. Respektvoll und auf Augenhöhe wird unser Land in vielen Facetten und detailreich erzählt. Ein Blick in kleine Welten, der Rückschlüsse auf die große ermöglicht. Ein Blick ins pure Leben – mit einer guten Balance aus Information und Unterhaltung. Ernst, lustig, laut, leise. Einfach bunt. Und mitunter unvorhersehbar. Wie das Leben!“

„Ein.Blick“ nimmt sich Zeit für die Menschen, die Einblick in ihr Leben, ihre Gedanken, ihr Handeln gewähren. Dieses genaue, ruhige Hinschauen zieht sich als roter Faden durch den Entwicklungsprozess – von der Auswahl der Themen über die Interviews, die dokumentarischen Hochglanzbilder bis in die Postproduktion, wo eigens komponierte Musik das Bild zu einem Ganzen fasst. Um diesen Qualitätsanspruch zu erfüllen, hat Peter Liska ein Team zusammengestellt, das lange Fernseherfahrung und zahlreiche Auszeichnungen vorweisen kann: Nina Horowitz, Ed Moschitz, Sabine Zink und Caroline Haidacher. Die hochwertige Bildsprache belegt die intensive Herangehensweise der Reihe. Das Hauptaugenmerk liegt auf der dezent beobachtenden Dokumentarfilmkamera, die sich Zeit nimmt für Stativ-Studien – für Gestik, Mimik, Situationskomik und Nachdenklichkeit, für Details, Landschaft, Natur, Architektur – also ein wenig „Universum“ bzw. „Alltagsgeschichten“. Weitere besondere Merkmale der Reihe, an der handverlesene Kamerateams und Cutter/innen arbeiten, sind Zeitraffer-und Makroaufnahmen, die einen Überblick über den Ort des Geschehens und einen vertiefenden, innehaltenden Einblick in die Persönlichkeiten bieten.

Die einzelnen „Ein.Blick“-Dokus im Überblick

Im kleinen Prater (Sendetermin: 31. August)

Gestaltung: Ed Moschitz

Den Anfang macht Ed Moschitz' Folge über den „Böhmischen Prater“. Seit Generationen kommen die Arbeiterfamilien aus Favoriten und Simmering hierher, wenn sie sich amüsieren wollen. Es gibt Ringelspiele, Langosbuden und das älteste Pferdekarussell Europas. Hier wird gelacht, genörgelt, gescherzt, musiziert, geraunzt. „Ein.Blick“ hat die Schausteller und ihre Kundschaft porträtiert.

Beim Notruf (Sendetermin: 7. September)

Gestaltung: Peter Liska

„Ein.Blick“ hinter die Kulissen der Polizei-Notrufzentrale Wiens.

Im Dorf (Sendetermin: 14. September)

Gestaltung: Nina Horowitz

„Ein.Blick“ ins Dorfleben in Mariasdorf im Südburgenland – auf Traditionen, Eigenheiten und Heimatliebe.

Im Gänsehäufel (Sendetermin: 21. September)

Gestaltung: Nina Horowitz

„Ein.Blick“ ins Bad der Bäder. Vom Frühjahrsputz bis zum herbstlichen Badeschluss.

Am Schiff (Sendetermin: 28. September)

Gestaltung: Peter Liska

Ein Blick auf Heimatgefühle, Naturverbundenheit und auf Ortschaften, wo Touristen noch Seltenheitswert haben.

An der Waschstraße (Sendetermin: 5. Oktober)

Gestaltung: Ed Moschitz

Ein Film über Ersatzreligionen, Lebensbeziehungen und zutiefst menschliche Begegnungen.

Auf Oberüberlut (Sendetermin: 19. Oktober)

Gestaltung: Sabine Zink

„Ein.Blick“ auf ein kleines Stück Österreich – die Alpe Oberüberlut im Vorarlberger Walsertal –, auf eine entschleunigte Welt.

An der Glocknerstraße (Sendetermin: Herbst 2018)

Gestaltung: Peter Liska und Caroline Haidacher

„Ein.Blick“ auf Menschen, die die Straße der Nation prägen. Und von ihr geprägt werden.

Details zu den einzelnen Sendungen sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

