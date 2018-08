ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von den CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspielen der Damen und Herren

Auch die Pressekonferenz vor dem Europa-League-Play-off-Spiel Rapid Wien – Steaua Bukarest ist am 22. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 22. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz vom UEFA-Europa-League-Play-off-Spiel Rapid Wien – Steaua Bukarest um 15.30 Uhr, vom CEV-Volleyball-EM-Qualifikationsspiel der Damen Kroatien – Österreich um 17.25 Uhr und vom CEV-Volleyball-EM-Qualifikationsspiel der Herren Portugal – Österreich um 21.25 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom Grand Slam in den Lateintänzen Taipei 2018 um 20.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.15 Uhr.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz vor dem UEFA-Europa-League-Play-off-Spiel Rapid Wien – Steaua Bukarest am 22. August live aus dem Allianz Stadion in Wien. Reporter ist Michael Roscher.

Österreichs Volleyball-Herren mussten sich in ihrem zweiten EM-Qualifikationsspiel Gastgeber Albanien in Tirana 2:3 (29:27, 25:27, 13:25, 25:20, 8:15) geschlagen geben und halten damit bei vier Punkten. Am 22. August gastiert Rotweißrot zum Abschluss der Hinrunde bei Gruppenfavorit und Tabellenführer Portugal. Österreichs Volleyball-Damen haben den ersten Sieg eingefahren, schlugen Albanien in Tirana dank einer starken Leistung 3:0 (25:21, 25:16, 25:14) und konnten sich so für die Auftakt-Niederlage gegen die Schweiz rehabilitieren. Am 22. August spielen die Österreicherinnen in Zagreb bei Tabellenführer Kroatien. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 21. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

