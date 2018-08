Hyperions dezentrales Mapping-System auf Blockchainbasis möchte Fertigung und Monetarisierung von Karten revolutionieren

Singapur (ots/PRNewswire) - Hyperion, eine offene, blockchainbasierte Mapping-Architektur möchte der Kartierung zu einem grundlegenden Wandel verhelfen und Einfluss darauf nehmen, auf welche Weise der Weltmarkt für Karten und Kartierungstechnologie operiert. Hyperions einzigartige Technologie, die ein vollständig dezentrales, selbstverwaltendes globales Kartierungssystem möglich macht, zu dem Benutzer von überall beitragen können, indem sie dieses bearbeiten, für eigene Zwecke verwenden und seinen wirtschaftlichen Wert teilen, verspricht die Art und Weise, auf die Karten angelegt und verwaltet werden, radikal zu transformieren.

Momentan befinden sich über zwei Millionen Anwendungen im Umlauf, von denen jede einzelne jedoch entweder auf der Google Maps-Architektur oder großen chinesischen Kartendiensten wie Gaode, Baidu und Tencent basiert.

So wird ein hochgradig konzentriertes und kontrolliertes System für die Verwaltung und den Zugang zu wichtigen Unternehmensdaten wie Karten geschaffen. Hyperion hat die Gelegenheit ergriffen, in diesem zentralisierten System für einen Umbruch zu sorgen.

Zur Zeit ist der Eintritt in die Kartierungsbranche aus technischer Sicht mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, was unter anderem auf die Herausforderungen zurückzuführen ist, die die Beschaffung von Kartierungsdaten für jede Stadt, jedes Dorf und jedes Gebäude weltweit mit sich bringt. Da Hyperion jedoch auf die umfangreiche Datenbank aufbaut, die von Mapxus erstellt wurde, der größten offenen Indoor-Kartenplattform, die 2016 von Hyperions Gründer ins Leben gerufen wurde, verfügt das Unternehmen über einen unmittelbaren Wettbewerbsvorteil. Indem Hyperion neben dieser Informationsgrundlage auf seine kollaborative Kartierungstechnik zurückgreift, schafft das Unternehmen eine sofortige, tragfähige Open-Source-Alternative zu den teuren und hochgradig kontrollierten Kartierungssystemen, die von herkömmlichen Anbietern vertrieben werden.

Hyperions Ökosystem nimmt sich einer Reihe größerer Problematiken an, die mit der Kartierung einhergehen. Allem voran ist die Entwicklung und Pflege aktueller Karten unter Anwendung eines Topdown-Modells ineffizient und mit hohen Kosten verbunden und zwingt Kartierungsunternehmen bzw. Regierungen zu Personalentsendungen, um Informationen vor Ort einzuholen. Zweitens erschwert dieses Modell die Sicherstellung von Präzision und Aktualität der Karten, da Resourcen zu unterschiedlichen Zeiten mit der Pflege verschiedener Kartenabschnitte zu verschiedenen Zeiten beauftragt werden. Drittens unterliegt die momentane Kartierungsinfrastruktur der Kontrolle von Regierungen oder Privatunternehmen, was den Zugang bzw. die Nutzung der Karten für andere Nutzer erschwert.

Hyperion nimmt sich dieser Problematik mittels der sogenannten 'Hyperion Trinity' an. Diese Trinität besteht (1) aus einer Kartierungstechnologie, die jeden an der Entwicklung und Pflege der Karten teilnehmen lässt, (2) aus einem Wirtschaftsmodell, das Anreize und Prämien für diejenigen bietet, die sich an der Kartenentwicklung beteiligen und (3) aus soliden Gesellschaftsstrukturen zur Förderung eines selbstverwaltenden Ökosystems.

Zum heutigen Zeitpunkt decken Hyperions Kartendaten sämtliche Außenflächen über den gesamten Globus verteilt ab und beinhalten darüber hinaus Indoor-Karten für über 2000 Gebäude, was einer Gesamtfläche von mehr als 100 Milliarden Quadratmetern entspricht. So wie sich die Projektentwicklung fortsetzt, wird ein exponentielles Wachstum dieser Zahlen zu beobachten sein. Zukünftig wird Hyperion mehr als 1 Millionen dApps oder Apps erstellen und so zur weltweit größten öffentlichen Chain werden.

Die Technologie wird von mehreren führenden Investoren wie Hayak, Dfund Float Capital, Du Capital, Biaozhun Capital und Collinstar Capital unterstützt.

Hyperion-Gründer Isaac Zhang erklärte:

"Indem wir Karten jenseits herkömmlicher, hochgradig kontrollierter Modelle erstellen, beabsichtigen wir, der Weltwirtschaft zu einem grundlegenden Wandel zu verhelfen. Wir sind der Meinung, dass Kartierungsdaten offen und frei zugänglich sei sollten und werden aus den Produkten und Diensten, die wir oder andere Parteien aufgrund dieser Daten erstellen, unerschlossene Werte schöpfen können."

Ausgezeichnetes Team mit den branchenweit besten Spezialisten

Hyperions Team besteht aus Senior-Experten für blockchainbasierte Kartierungssysteme, Blockchain-Technologie, Growth Hacking und globales Marketing. Issac Zhang, CEO von Hyperion, ist der ehemalige Mitgründer von Mapxus, der weltweit größten dezentralen Kartierungsplattform. Eric Huang, COO von Hyperion, baute seine Karriere durch das Implementieren großangelegter Computersysteme auf und war unter anderem als Mitgründer von Mobvista tätig, der größten mobilen Marketing-Plattform Asiens. Zou Guangxian, CTO von Hyperion, war zuvor als Leiter der Gaming-Abteilung bei Netease tätig und ehemaliger Mitgründer von AIPAI, eine der größten Gaming- und Videoaustauschplattformen Chinas. Kai Law, CMO von Hyperion, verfügt über einen Doppel-Masterabschluss in Media and Business von der Loughborough University in Großbritannien. Darüber hinaus war er als Mitgründer von Liuxuebao tätig, die größte SAAS-Plattform Chinas für Studienaufenthalte im Ausland.

