Zielfahnder nehmen Tatverdächtigen wegen Verdacht des Menschenhandels fest

Wien (OTS) - Datum: 20.08.2018

Uhrzeit: 08:45 Uhr

Adresse: 10., Laxenburger Straße

Zielfahnder des Landeskriminalamts führten am 20. August 2018 im Zuge umfangreicher Erhebungen eine Kontrolle in einem Hotel in der Laxenburger Straße durch. Bei der Durchsicht der Gästeblätter erhärtete sich der Verdacht, dass sich ein per EU-Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger im Hotel aufhält. Dem Tatverdächtigen wird Menschenhandel und schwere Zwangsprostitution vorgeworfen, weshalb vom Amtsgericht München am 16. Juli 2018 der Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Der Mann konnte um 08:45 Uhr von den Zielfahndern in einem Hotelzimmer angetroffen und festgenommen werden. Die Auslieferungshaft wurde in Aussicht gestellt.

