Anja Stein übernimmt das Key Account Management Governance der dpa (FOTO)

Berlin (ots) - Anja Stein (51), bisher stellvertretende Redaktionsleiterin Audio und Video, übernimmt zum 1. September die neu geschaffene Position Key Account Managerin Governance bei der Deutschen Presse-Agentur. Sie wird künftig bundesweit die institutionellen Kunden der dpa betreuen. Die gebürtige Rheinländerin hat das politische Geschehen über viele Jahre am Mikrofon begleitet und zahlreichen Ereignissen ihre Stimme verliehen. Sie ist Mitglied der Bundespressekonferenz und im politischen Deutschland umfassend vernetzt. Die bisherige Position von Anja Stein wird in Kürze nachbesetzt.

"Es ist großartig, dass wir mit Anja Stein eine perfekte Key Account Managerin für unser wachsendes Geschäft mit institutionellen Kunden gewinnen konnten", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Ich kenne Anja Stein, seit ich bei der dpa bin, als ideale Botschafterin auf dem Parkett von Regierung, Politik und Interessenvertretungen. Gleichzeitig ist sie eine herausragende Kommunikatorin, wenn es darum geht, den Nutzen unserer Dienste zu erklären."

"Anja Stein ist eine hervorragende Journalistin, die den politischen Betrieb in Berlin und in den Landeshauptstädten bestens kennt und sich in der Hörfunk-Branche einen exzellenten Ruf erarbeitet hat. Nun stellt sie sich neuen Herausforderungen", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Ich freue mich, dass mit Anja Stein eine ausgewiesene Expertin die neu geschaffene Schlüsselposition im dpa-Vertrieb wahrnehmen wird."

"Anja Stein wird wichtige Impulse setzen für das Geschäft mit den politischen Institutionen unseres Landes", sagt Thorsten Matthies, Prokurist und Leiter Vertrieb und Marketing bei dpa. "Die positive Entwicklung der letzten Jahre in diesem Bereich zeigt, dass die verlässlichen Nachrichten und Informationen sowie die individualisierten Angebote von dpa im politischen Betrieb eine wichtige Rolle spielen und eine hohe Wertschätzung genießen."

Christoph Strotmann, der den Bereich Governance bei dpa in den vergangenen Jahren erfolgreich auf- und ausgebaut hat, wird sich im Zuge des Starts von Anja Stein ab September voll auf seine Aufgaben als Leiter Vertrieb Medien konzentrieren.

Anja Stein ist seit 21 Jahren bei der dpa tätig. Als stellvertretende Redaktionsleiterin in der Audio- und Videoredaktion berichtet sie schwerpunktmäßig über das politische Geschehen in der Hauptstadt. Zuvor hat sie bei ZDF und 3Sat von 1991 bis 1995 für die Sendungen "Streitfall", "Köpfe" und "Schrifttypen" gearbeitet. Anja Stein hat Germanistik, Medienlinguistik, Politologie und Philosophie in Bonn studiert und ist neben ihren journalistischen Aufgaben der Lehre treu geblieben. Sie ist seit vielen Jahren in der Volontärsausbildung bei dpa tätig. Dazu übernahm Anja Stein Lehraufträge an der Uni Greifswald und hält heute regelmäßig Kurse an der Akademie für Publizistik in Hamburg. Außerdem ist sie seit 1995 Mitglied der Bundespressekonferenz. Anja Stein ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

