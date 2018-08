Leopoldstadt: Zum heuer letzten Mal Sonntagsmusik im Wiener Prater

Wien (OTS/RK) - Das musikalische Prater-Highlight geht in die Schlussrunde: Den ganzen August musizierten Kapellen und Musikvereine aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark unter dem Motto „Spü‘di ned so auf...“ sonntags im Wurstelprater. Diese Woche, am 26. August, findet die „Sonntagsmusik“ heuer zum letzten Mal statt. Beginnend am Calafatiplatz ziehen die Musikantinnen und Musikanten ab 14 Uhr noch ein Mal quer durch den Wurstelprater und spielen kostenlos, live und ohne Verstärker aus ihrem Repertoire. Im Anschluss können die Zuhörerinnen und Zuhörer im Gasthaus „Gösser Eck“ (2., Prater 36) dem abschließenden Platzkonzert lauschen.

Die „Sonntagsmusik“ im Prater vergnügte das Publikum den Sommer lang mit einer abwechslungsreichen Mischung aus traditioneller Marschmusik und aktuellen Chart-Hits. In Trachten und klassischen Uniformen gekleidet waren die unterschiedlichen Kapellen für die Besucherinnen und Besucher des Wiener Praters nicht nur ein Ohren-sondern auch ein Augenschmaus.

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.prateraktiv.at. (Schluss) maa

