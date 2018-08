CCC Schuhmode eröffnet dritte Tiroler Filiale

Am Donnerstag (23. August) eröffnet die dritte und bisher größte Tiroler CCC-Filiale im Telfspark/ /Mutterkonzern CCC S.A. steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 9,6 Prozent

Telfs/Graz (OTS) - Im Einkaufszentrum Telfspark in Telfs wird am Donnerstag (23. August) auf mehr als 600 Quadratmetern die dritte und gleichzeitig bisher größte Tiroler Filiale des internationalen Schuhmode-Anbieters CCC eröffnet.

„Wenn wir unser ebenso attraktives wie breites Sortiment an modischen Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen ab Donnerstag (23. 8.) auf mehr als 600 Quadratmetern auch im Telfspark anbieten, dann wird das für Tirolerinnen und Tiroler bereits die dritte Möglichkeit und gleichzeitig die erste im Oberland sein, nicht nur unser modisches Angebot, sondern auch das besonders günstige Preis-/ Leistungsverhältnis von CCC zu nutzen. Wie wichtig Tirol für CCC ist, wird durch die neue Filiale im Oberland eindrucksvoll unterstrichen“, erklärte CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus auch die slowenischen, kroatischen und deutschen CCC-Tochtergesellschaften führt.

„Im Telfspark haben wir eine ehemalige Filiale von Charles Vögele Textil übernommen und dass sich unsere Eröffnung genau drei Wochen vor dem 10-Jahres-Jubiläum des Telfsparks noch ausgeht, freut uns natürlich ganz besonders“, erklärte Zimmermann anlässlich der bevorstehenden Eröffnung.

Die erste Tiroler CCC-Filiale im Innsbrucker Sillpark gebe schon seit knapp fünf Jahren, da CCC bereits kurz nach dem Markteintritt in Österreich im Sommer 2013 nach Tirol gegangen sei - und die zweite CCC-Filiale in der Cyta in Völs werde sehr erfolgreich seit 15 Monaten betrieben, so Zimmermann.

CCC kommt momentan auf 47 Filialen in Österreich, mit dem Telfspark werden es 48 sein. Damit gibt es in der CCC Austria-Region 85 CCC Familien-Schuhfachgeschäfte, 48 in Österreich, 24 in Kroatien und 13 in Slowenien.

CCC ist der größte Schuherzeuger Europas, der am schnellste wachsende Schuhmode-Anbieter des Kontinents und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern. Die CCC-Aktien werden an der Warschauer Börse gehandelt.

Im ersten Halbjahr 2018 hat die Konzern-Holding CCC S.A. den Umsatz um 9,6 Prozent auf mehr als zwei Milliarden polnische Zloty gesteigert (ca. 471 Millionen Euro), im rasant wachsenden Online-Handel betrug das Wachstum im ersten Halbjahr 54,4 Prozent.

Für 2017 weist CCC erstmals rund eine Milliarde Euro Umsatz aus und ein Wachstum von mehr als 30 Prozent. Derzeit betreibt CCC 960 Stores in 20 Ländern.

