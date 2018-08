STYRIA Media Group beteiligt sich an deutscher Offerista-Gruppe

Internationalisierung: Die STYRIA bringt wogibtswas.at zu 100% in die Offerista Group ein und beteiligt sich ihrerseits zu 20% an dem Experten für digitales Handelsmarketing.

Graz/Wien/Dresden (OTS) - Die STYRIA Media Group beteiligt sich zu 20% an der deutschen Offerista Group, einem Spezialisten für digitales Handelsmarketing – und setzt einen weiteren Schritt in Sachen Internationalisierung. Im Gegenzug überträgt die STYRIA 100% der Anteile an wogibtswas.at, dem österreichischen Marktführer für digitale Prospekte, an die Offerista Group. Damit wird die Offerista Group im DACH-Raum zum größten Digitalisierer des Einzelhandels.

www.wogibtswas.at ist mit einer gestützten Markenbekanntheit von 65 Prozent und rund 1 Million Unique Usern* Marktführer in Österreich. Über die eigenen Portale und Apps informieren sich Nutzer über Flugblätter und Aktionen in der Umgebung. Offerista setzt in Deutschland zusätzlich auf ein reichweitenstarkes Partnernetzwerk und erreicht damit mindestens jeden zweiten Verbraucher. Dieses einzigartige Prinzip wird nun auch in Österreich implementiert und ein Partnernetzwerk aus starken Publishern steht den Kunden von wogibtswas.at zur Verfügung. wogibtswas.at bleibt als eigenständige Brand und Gesellschaft bestehen. Oliver Olschewski, der Geschäftsführer in Österreich bleibt, meint: „ Ich freue mich, unseren Kunden noch mehr Reichweite für ihre Handelskommunikation anzubieten. “

Offerista-Geschäftsführer Benjamin Thym: „ Das Potenzial im digitalen Handelsmarketing ist groß, aber noch nicht alle Händler haben das für sich erkannt. Da ist es sinnvoll, als zwei so ähnliche Anbieter die Kräfte zu bündeln und den Markt gemeinsam aufzurollen. Offerista hat das Ziel, Einzelhändler an jeden digitalen Touchpoint mit ihrer Zielgruppe zu bringen. Das können wir mit wogibtswas.at nun auch in Österreich umsetzen. “

Für die Offerista Group ist der Gang nach Österreich der nächste Schritt zur Umsetzung einer langfristig angelegten Internationalisierungsstrategie. Bereits 2017 startete Offerista gemeinsam mit der Schweizer Post das Startup Profital, den ersten Anbieter für digitale Prospekte in der Schweiz.

Michael Berger, Head of STYRIA Digital Marketplaces: „ Für die STYRIA Media Group ist dieser Deal nach dem erfolgreichen Marktaufbau von wogibtswas.at in Österreich der logische nächste Schritt, um nun auch im internationalen Kontext langfristig erfolgreich zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir Teil der Nummer 1 in der DACH-Region sind. "



Über die Offerista Group

Die Offerista Group (www.offerista.com) hilft stationären Händlern, die Kundenfrequenz und die Umsätze in ihren Filialen messbar zu steigern. Dafür wird die digitale Angebotskommunikation Channel-übergreifend via reichweitenstarker Publisher und Google standortbasiert verlängert. Mit dieser einzigartigen Kombination erreicht die Offerista Group jeden zweiten Verbraucher in Deutschland. Die Offerista Group beschäftigt am Hauptsitz in Dresden und an Standorten in Berlin und Düsseldorf rund 100 Mitarbeiter. Geschäftsführer sind Tobias Bräuer und Benjamin Thym.

