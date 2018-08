EANS-News: Flughafen-Wien-Gruppe setzt Wachstum fort: Mehr Passagiere und starke Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2018

Wien-Flughafen - Flughafen-Wien-Gruppe setzt Wachstum fort: Mehr Passagiere und starke Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2018

.) NETTOERGEBNIS**) steigt deutlich auf EUR 72,4 Mio. (+20,4%)

.) UMSATZ steigt auf EUR 373,5 Mio. (+4,5%), EBITDA steigt auf EUR 167,6 Mio. (+6,1%), EBIT verbessert sich auf EUR 104,5 Mio. (+16,7%)

.) Verkehrsentwicklung im H1/2018: +7,6% Passagiere in Flughafen-Wien-Gruppe, +5,5% am Standort Wien

.) Juli 2018 mit starkem Passagierwachstum: +8,5% Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und +7,4% am Standort Wien

.) Neuer Passagierrekord: Erstmals über 100.000 Passagiere an einem Tag - 29. Juli 2018 passagierstärkster Tag in Wien mit 100.229 Reisenden

**) Periodenergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen

"Die Flughafen-Wien-Gruppe setzt ihre Wachstumsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 erfolgreich fort. Umsatz und Nettoergebnis sind deutlich gestiegen und der Finanzausblick ist mit einem erwarteten Nettoergebnis von über EUR 148 Mio. für das Gesamtjahr sehr positiv. Und der Flughafen-Standort wächst stetig weiter:

Anfang Oktober eröffnet das neue Gesundheitszentrum am Standort, DHL errichtet einen Logistikcampus und durch neue Airline-Basen und Betriebsansiedlungen entstehen 2018 rund 2.500 neue Jobs in der Airport City und der Airport Region.", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"2018 wird einen Rekordsommer für den Flughafen Wien bringen, im Juli konnten wir erstmals mehr als 100.000 Passagiere an einem Tag verzeichnen. Auch für die zweite Jahreshälfte sind wir zuversichtlich: Zahlreiche neue Flugangebote, wie eine neue Langstreckenverbindung nach Shenzhen in China, neue Destinationen in Europa und mehrere Frequenzerweiterungen stehen bereits fest. Wir gehen daher von mehr als 8% Passagierwachstum in der Gruppe und 6% am Standort Wien aus.", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Gute Verkehrsentwicklung im H1/2018: +7,6% Passagiere in Flughafen-Wien-Gruppe

Die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 15,1 Mio. Passagieren von Jänner bis Juni 2018 einen Passagierzuwachs von 7,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

+5,5% Passagiere am Standort Flughafen Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere von Jänner bis Juni 2018 um 5,5% auf 11.840.245 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm dabei im ersten Halbjahr 2018 um 5,7%, die Anzahl der Transferpassagiere um 5,2% zu. Nach Westeuropa stieg das Passagieraufkommen um 4,3% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 5,3% zu. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im H1/2018 um 32,3% an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten legte um 2,7% zu. Die Passagierzahl nach Afrika entwickelte sich mit einem Zuwachs von 40,2% deutlich positiv, das Passagieraufkommen nach Nordamerika stieg um 0,7%. Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Jänner bis Juni 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,2% auf 110.835 Starts und Landungen an. Die durchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) nahm von 71,9% auf 73,8% im ersten Halbjahr 2018 deutlich zu. Das Frachtaufkommen stieg im selben Zeitraum um 3,5% auf 142.605 Tonnen (Luftfracht und Trucking).

Gute Verkehrs- und Geschäftsentwicklung an den Flughäfen Malta und Kosice

Auch die Auslandsbeteiligungen Malta und Kosice entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 ein starkes Plus von 16,3% auf 3.069.673 Passagiere. Der Flughafen Kosice konnte im gleichen Zeitraum ein deutliches Passagierplus von 14,2% auf 212.741 Reisende vermelden.

Umsatzplus in H1/2018 von 4,5% auf EUR 373,5 Mio. - Deutliche Verbesserungen bei den Finanzkennzahlen

Im ersten Halbjahr 2018 sind die Umsatzerlöse der Flughafen-Wien-Gruppe um 4,5% auf EUR 373,5 Mio. gestiegen und das EBITDA hat sich um 6,1% auf EUR 167,6 Mio. verbessert. Das EBIT verbesserte sich um 16,7% auf EUR 104,5 Mio. und durch das verbesserte Finanzergebnis stieg das Nettoergebnis im H1/2018 um 20,4% auf EUR 72,4 Mio. Die Nettoverschuldung konnte weiter auf EUR 190,4 Mio. reduziert werden. Der Free-Cashflow lag bei EUR 72,1 Mio. (H1/2017: EUR 78,7 Mio.).

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im H1/2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,5% auf EUR 182,0 Mio. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf EUR 49,0 Mio. (H1/2017: EUR 34,1 Mio.). Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 0,9% auf EUR 80,4 Mio. Das Segment-EBIT reduzierte sich auf EUR 1,7 Mio. (H1/2017:

EUR 7,5 Mio.). Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS, die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und der Vienna Passenger Handling Services (VPHS) sowie die Leistungen der GetService Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. enthalten. Im Segment Retail & Properties legten die Umsätze im ersten Halbjahr 2018 um 1,4% auf EUR 62,2 Mio. zu. Das Segment-EBIT legte auf EUR 32,6 Mio. (H1/2017: EUR 29,3 Mio.) zu. Die Umsätze des Segments Malta stiegen um 11,5% auf EUR 40,9 Mio. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf EUR 18,9 Mio. (H1/2017: EUR 16,1 Mio.). Die Umsätze der Sonstigen Segmente lagen im H1/2018 bei EUR 8,0 Mio. (H1/2017: EUR 7,3 Mio.). Das Segment-EBIT betrug EUR 2,3 Mio. (H1/2017: EUR 2,6 Mio.).

Investitionen

In den ersten sechs Monaten 2018 wurden in Summe EUR 91,9 Mio. investiert. Die größten Investitionsprojekte betreffen die Aktivierung der Zahlungsverpflichtung an den Umweltfonds im Zusammenhang mit dem Projekt 3. Piste in Höhe von EUR 56,8 Mio. aufgrund des Genehmigungsbescheides zur 3. Piste, sowie die Terminalentwicklungsprojekte in Höhe von EUR 4,9 Mio., den Office Park 4 mit EUR 2,7 Mio. und Hochleistungsschneefrässchleudern mit EUR 1,8 Mio. Am Flughafen Malta wurden EUR 3,3 Mio. u.a. in Terminalumbauten und Flugverkehrsflächen investiert.

Fortsetzung des Wachstumskurses: Finanz- und Passagierguidance für 2018

Für das Gesamtjahr 2018 geht das Unternehmen weiterhin von einem Passagierwachstum von mindestens 8% in der Flughafen-Wien-Gruppe und von mindestens 6% am Standort Flughafen Wien aus. Beim Umsatz wird eine Steigerung auf mehr als EUR 770 Mio. und beim EBITDA auf mehr als EUR 350 Mio. erwartet. Das Periodenergebnis**) wird aus heutiger Sicht bei über EUR 148 Mio. liegen. Die Guidance für Investitionen bleiben mit EUR 175 Mio. und für die Nettoverschuldung mit unter EUR 250 Mio. ebenfalls weiterhin aufrecht.

**) Periodenergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen

Verkehrsentwicklung im Juli 2018:

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,6 Mio. Passagiere (+8,5%)

Im Juli 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 8,5% auf 3,6 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis Juli 2018 nahm das Passagieraufkommen um 7,8% auf 18,7 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 5,8% auf 14.570.749 Reisende von Jänner bis Juli 2018 sehr gut.

Standort Wien: Starkes Wachstum bei Passagieren und Flugbewegungen - Erstmals über 100.000 Passagiere pro Tag

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Juli 2018 um 7,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.730.440 Reisende an. Mit 100.229 Passagieren am 29. Juli 2018 konnte dabei auch der passagierstärkste Tag in der Geschichte des Airports verzeichnet werden (bisher: 29. Juni 2018 mit 97.845 Passagieren).

Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um 10,9% stark an, während die Anzahl der Transferpassagiere um 0,8% leicht zurückging. Die Flugbewegungen nahmen im Juli 2018 um 6,0% zu. Beim Frachtkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Anstieg von 4,0% im Vergleich zum Juli des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Juli 2018 um 8,0% an, nach Osteuropa war das Passagieraufkommen mit -1,1% rückläufig. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im Juli 2018 um 36,8% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 10,6% an. Nach Nordamerika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit -0,2% stabil und nach Afrika legte die Zahl der Passagiere um 13,2% zu.

Ein starkes Passagierplus gab es im Juli 2018 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 12,1%. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 12,9%.

Verkehrsentwicklung Juli 2018

Flughafen Wien (VIE) 07/2018 V. in % 01-07/2018 V. in % Passagiere 2.730.440 +7,4 14.570.749 +5,8 an+ab+transit Lokalpassagiere 1.979.545 +10,9 10.791.796 +6,6 an+ab Transferpassagiere 740.380 -0,8 3.722.138 +3,9 an+ab Bewegungen an+ab 22.404 +6,0 133.239 +3,6 Cargo an+ab in to 25.493 +4,0 168.098 +3,6 MTOW in to 890.568 +6,4 5.281.876 +4,0 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 07/2018 V. in % 01-07/2018 V. in % Passagiere 756.356 +12,1 3.826.029 +15,4 an+ab+transit Lokalpassagiere 750.295 +11,8 3.803.320 +15,4 an+ab Transferpassagiere 5.720 +90,3 21.994 +59,7 an+ab Bewegungen an+ab 5.076 +11,3 27.685 +15,6 Cargo an+ab (in 1.360 +17,1 9.258 +10,3 to) MTOW (in to) 199.288 +10,9 1.109.614 +15,1 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-konsolidiert) 07/2018 V. in % 01-07/2018 V. in % Passagiere 89.666 +12,9 302.479 +13,9 an+ab+transit Lokalpassagiere 88.955 +12,8 294.351 +14,0 an+ab Transferpassagiere 0 n.a. 0 n.a. an+ab Bewegungen an+ab 776 -0,8 3.611 +2,4 Cargo an+ab (in 7 +29,7 38 +37,5 to) MTOW (in to) 21.871 -1,5 85.503 +1,4 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 07/2018 V. in % 01-07/2018 V. in % Passagiere 3.576.462 +8,5 18.699.257 +7,8 an+ab+transit Lokalpassagiere 2.818.795 +11,2 14.889.467 +8,9 an+ab Transferpassagiere 746.100 -0,5 3.744.132 +4,2 an+ab Bewegungen an+ab 28.256 +6,7 164.535 +5,4 Cargo an+ab (in 26.860 +4,6 177.394 +3,9 to) MTOW (in to) 1.111.727 +7,0 6.476.993 +5,7

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere. Aufrollung der Vergleichswerte 2017 und Transit-Werte in Kosice

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

______________________________________________________________________________ |in_EUR_Mio._________|___________H1/2018|___________H1/2017|____________V._in_%| |Umsatzerlöse________|_____________373,5|_____________357,5|_______________+4,5| |Sonstige | 8,9| 5,6| +59,3| |betriebliche_Erträge|__________________|__________________|___________________| |Betriebsleistung____|_____________382,4|_____________363,1|_______________+5,3| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Aufwendungen für | | | | |Material und | -20,0| -18,6| +7,4| |bezogene_Leistungen_|__________________|__________________|___________________| |Personalaufwand_____|____________-145,2|____________-137,3|_______________+5,8| |Sonstige | | | | |betriebliche | -50,7| -50,6| +0,3| |Aufwendungen________|__________________|__________________|___________________| |Anteilige | | | | |Periodenergebnisse | 1,0| 1,2| -12,8| |at-Equity | | | | |Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis vor Zinsen,| | | | |Steuern und | 167,6| 157,9| +6,1| |Abschreibungen | | | | |(EBITDA)____________|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Planmäßige | -63,1| -67,6| -6,7| |Abschreibungen______|__________________|__________________|___________________| |Wertminderungen_____|_______________0,0|______________-0,7|_____________-100,0| |Ergebnis vor Zinsen | 104,5| 89,6| +16,7| |und_Steuern_(EBIT)__|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Beteiligungsergebnis| | | | |ohne at-Equity- | 0,3| 0,5| -28,7| |Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________| |Zinsertrag__________|_______________0,2|_______________0,4|______________-46,0| |Zinsaufwand_________|______________-8,3|______________-9,3|______________-11,1| |Sonstiges | 1,5| 0,1| n.a.| |Finanzergebnis______|__________________|__________________|___________________| |Finanzergebnis______|______________-6,3|______________-8,4|______________+25,0| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis vor | 98,2| 81,2| +20,9| |Ertragsteuern_(EBT)_|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ertragsteuern_______|_____________-25,9|_____________-21,1|______________+22,6| |Periodenergebnis____|______________72,4|______________60,1|______________+20,4| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Davon entfallend | | | | |auf:________________|__________________|__________________|___________________| |Gesellschafter der | 66,1| 54,9| +20,4| |Muttergesellschaft__|__________________|__________________|___________________| |Nicht beherrschende | 6,2| 5,2| +20,2| |Anteile_____________|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis je Aktie | | | | |(in EUR, verwässert | 0,79| 0,65| +20,4| |=_unverwässert)_____|__________________|__________________|___________________|

Bilanzkennzahlen

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR______|_________30.06.2018|_________31.12.2017|______________V._in%| |AKTIVA:__________|___________________|___________________|____________________| |Langfristiges | 1.898,7| 1.870,9| +1,5| |Vermögen_________|___________________|___________________|____________________| |Kurzfristiges | 197,2| 192,1| +2,6| |Vermögen_________|___________________|___________________|____________________| |_________________|___________________|___________________|____________________| |PASSIVA:_________|___________________|___________________|____________________| |Eigenkapital_____|____________1.223,2|____________1.211,0|________________+1,0| |Langfristige | 551,1| 601,3| -8,3| |Schulden_________|___________________|___________________|____________________| |Kurzfristige | 321,5| 250,7| +28,2| |Schulden_________|___________________|___________________|____________________| |_________________|___________________|___________________|____________________| |Bilanzsumme______|____________2.095,9|____________2.063,0|________________+1,6| |_________________|___________________|___________________|____________________| |Nettoverschuldung|______________190,4|______________227,0|_______________-16,1| |Gearing_(in%)____|_______________15,6|_______________18,7|________________n.a.|

Cashflow Rechnung

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR___________|__________H1/2018|___________H1/2017|___________V._in_%| |Cashflow______________________________________________________________________| |aus laufender | 128,9| 136,1| -5,3| |Geschäftstätigkeit____|_________________|__________________|__________________| |aus | -56,8| -57,4| -1,1| |Investitionstätigkeit_|_________________|__________________|__________________| |aus | -98,1| -73,8| +32,9| |Finanzierungstätigkeit|_________________|__________________|__________________| |______________________|_________________|__________________|__________________| |Free-Cashflow_________|_____________72,1|______________78,7|______________-8,4| |______________________|_________________|__________________|__________________| |CAPEX**)______________|_____________91,9|______________61,3|_____________+49,9|

**) ohne Finanzanlagen

Der Bericht der Flughafen Wien AG über das erste Halbjahr vom 01. Jänner bis 30. Juni 2018 steht dem Publikum der Gesellschaft in 1300 Flughafen Wien sowie bei der Bank Austria, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, zur Verfügung und ist unter

http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/

publikationen_und_berichte [http://www.viennaairport.com/unternehmen/ investor_relations/publikationen_und_berichte] abrufbar.

Der Vorstand

Flughafen Wien, 21. August 2018

