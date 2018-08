Tourismustreff in Wien: So wird man zur Marke

Für drei Tage wird Wien zum Hotspot für Tourismusfachleute aus ganz Österreich. Beim BÖTM Top Seminar (3.-5.Oktober) diskutieren Experten über die Trends der Branche.

Wien (OTS) - Gäste wollen sich heute auf die Schnelle„entschleunigen“ und suchen smarte Lösungen in einer immer komplexeren Welt. Das stellt Tourismusorganisationen vor große Herausforderungen. Sie müssen im Spiel der globalen Veränderungen am Ball bleiben. Unter dem Titel "Tourismusverbände im Wandel“ stellt sich der Bund Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) kritisch der Frage, wie man sich vor diesem Hintergrund als Tourismusregion differenzieren kann. Was haben die einen Marken, was den anderen fehlt? Wie sehen neue Wege der Unternehmenspositionierung aus? Und wie wurden innovative Hotelprojekt in der Praxis umgesetzt? Von 3. bis 5.10.2018 werden Fragen wie diese beim BÖTM Top Seminar im Renaissance Wien Hotel diskutiert. Führende Experten und Fachleute präsentieren die neuesten Erkenntnisse aus der Tourismusforschung.

Der Wandel zieht sich als roter Faden durch das Programm, das Wissen und Praxis für Touristiker beinhaltet. So wird die Marketing-Expertin Silvia Danne neue Wege der Unternehmenspositionierung aufzeigen. Über die Entwicklungen am deutschen Printmarkt wird Norbert Facklam, der langjährige Vermarktungschef des Spiegel-Verlags, sprechen. Event-Experte Lukas Rössler zeigt auf, wie das Eventmanagement durch Storytelling und neue Technologien grundlegend verändert wird. In seinem Vortrag verrät er was es mit Social Media Events auf sich hat und welche Chance mobile Trends der Tourismusbranche bringen. Einblicke in das Thema Google Assistant for Travel gibt Maximiliane Gläsle, Google Travel Manager DACH. Österreichs bekanntester Baumeister Richard Lugner, wird in seinem Vortrag die Wochenend-Öffnungszeiten im Visier haben. Und am Beispiel von FC Bayern wird Andreas Kufner, Leitung Internationale Markenpositionierung des FC Bayern, über die Erfolgsmarke berichten. Neben dem Wissenstransfer bleibt genügend Zeit zur Besichtigung innovativer Hotelkonzepte.



Programm und Anmeldung: "Tourismusverbände im Wandel – wie kann man sich differenzieren?“ 3.-5.10.2018 im Renaissance Wien Hotel. Infos unter: www.boetm.at, Anmeldung unter: schirlbauer @ attersee.at



Datum: 03.10.2018

Ort: Renaissance Wien Hotel

Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71, 1150 Wien, Österreich

Url: http://www.boetm.at

