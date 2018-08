AKM-freie Musik: Neuer Anbieter für Österreichs Wirtschaft

Lizenzfreies Musikangebot aus München startet in Österreich. Perfekt abgestimmt für Handel, Hotellerie und Gastronomie.

München (OTS) - Bestimmte Melodien sorgen für Trinklaune in Bars und Kauflaune im Handel. Die Experten der Instore Solution GmbH aus München wissen, worauf es bei der richtigen Hintergrundmusik ankommt. Jetzt ist das AKM-freie Musikangebot auch in Österreich erhältlich.

Tipp: Unauffällige Wohlfühlmusik

Was dem einen gefällt, kann den anderen vertreiben. Das weiß Marco Deuerlein, Geschäftsführer der Instore Solution: "Ob beim Bäcker oder in der Hotelbar, wir empfehlen möglichst unauffällige Wohlfühlmusik." Die Auswahl soll nicht dem Personal oder gar einem Radiosender überlassen werden. So ist man vergleichbar. "Kunden hören womöglich noch die Werbung des Mitbewerbs im Radio" , so Deuerlein. Zwei weitere Vorteile: "Händler lassen mit dem Musiksystem von Instore Solution ihre eigenen Werbespots zwischen den Songs laufen. Im Hotel können nach Bedarf verschiedene Bereiche unterschiedlich beschallt werden."



