FPÖ-Jenewein zu BVT: Dummdreiste Nestbeschmutzung von Krainer, Pilz & Co. beschädigt den österreichischen Parlamentarismus!

Wien (OTS) - „Die dummdreiste Nestbeschmutzung von SPÖ-Abg. Krainer und Peter Pilz ist eine Schande für den österreichischen Parlamentarismus und erinnert sehr an die bestellten „Proteste“ des Jahres 2000 bei der sozialistischen Internationale. Sich auf eine Analyse der Washington Post zu beziehen, die sich wiederum auf Informanten in Österreich beruft, ist sowas von durchschaubar und oberflächlich, dass einem ob dieser Chuzpe nur der Mund offen bleibt“, so der Fraktionsführer der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss, NAbg. Hans-Jörg Jenewein.

