Mitgliederversammlung der Liste Pilz

Wahl des/der Parteivorsitzenden

Wien (OTS) - Am Montag den 20. August wird die Mitgliederversammlung der Liste Pilz um 17 Uhr in der Rahlgasse 3, 1060 Wien, zusammentreffen. Aufgrund der laufenden Öffnung der Partei sind derzeit 25 Parteimitglieder stimmberechtigt. Im Zuge des Aufbaus von Landesgruppen und der Vorbereitung der nächsten Wahlen werden ständig neue Mitglieder aufgenommen.

Tagesordnung:

1.Aufnahme neuer Mitglieder

2.Namensfindung

3.Manifest der Partei

4.Präsentation „Wohin geht die Partei“

5.Wahl der Vorstandspositionen: Kandidatur von Maria Stern als Obfrau und von Peter Pilz als stellvertretender Obmann der Partei Liste Peter Pilz

6.Informationen zum Demokratiekoffer und zur Präsentation der Akademie

7.Gründung von Interessensvereinigungen bzw. Landesorganisationen

8.Statutenänderung zur Aufnahme neuer Mitglieder

Ankündigung: am Dienstag, den 21.08., 10:30 wird eine diesbezügliche Pressekonferenz in der Parteizentrale der Liste Pilz, Rahlgasse 3/3, 1060 Wien stattfinden. Separates Aviso wird am Montag folgen.





Rückfragen & Kontakt:

Liste Peter Pilz

Romana Bartl

+4369912696310

romana.bartl @ listepilz.at

https://listepilz.at/

https://www.facebook.com/listepilz.at/