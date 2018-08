ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Planet Pure Frauen-Bundesliga-Spiel SK Sturm Graz – SKN St. Pölten Frauen

Auch die CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspiele der Frauen und Männer sind am 18. und 19. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 18. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Planet Pure Frauenfußball-Bundesliga-Spiel SK Sturm Graz – SKN St. Pölten Frauen um 17.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom 24H-Cup Kaindorf 2018 um 19.15 Uhr, vom Euram Bank Open 2018 um 19.30 Uhr, von der WM im Mountainbike-Orienteering Zwettl 2018 um 20.15 Uhr und vom Europa-League-Qualifikationsspiel SK Rapid Wien – Slovan Bratislava um 21.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspiel der Frauen Albanien – Österreich um 16.55 Uhr und vom CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspiel der Männer Albanien – Österreich um 19.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 und 22.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 19. August.

Am 18. August startet die Fußball-Frauen-Bundesliga in die neue Saison. ORF SPORT + überträgt zum Auftakt das Spiel SK Sturm Graz gegen SKN St. Pölten Frauen live. In den vergangenen beiden Saisonen holte sich St. Pölten den Meistertitel.

Kommentator ist Erwin Hujecek.

Während bei den Volleyball-Herren nach dem erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation (3:1 in Steyr gegen Kroatien) Jubelstimmung herrscht, müssen die ÖVV-Damen Ursachenforschung für die 1:3-Niederlage nach 1:0-Satzführung gegen die Schweiz betreiben. Am 19. August spielen die Damen in Tirana gegen Albanien. Auch die Herren treffen am Sonntag auswärts auf Albanien.

Kommentator ist Johannes Hahn.

