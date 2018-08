AVISO: 15 neue Pionierboote für das Bundesheer

Wien (OTS) - Am Dienstag, 21.August 2018 übergibt Verteidigungsminister Mario Kunasek die ersten 15 der insgesamt 80 neu angeschafften Pionierboote in Melk an die Truppe.

Das neue Pionier-Mehrzweckboot Aluminium (ALU Pi-Boot) ersetzt das alte Pionierboot aus Kunststoff. Die neuen Boote entsprechen dem modernsten Stand der Technik und überzeugen durch sehr gute Fahreigenschaften und ihre universelle Einsetzbarkeit.

Ablauf

Bis 10.30 Uhr Eintreffen

10.40 Uhr Vorstellung der Pionierboote

10.45Uhr Ansprache Minister Kunasek

10.55Uhr Praktische Vorführung auf der Donau, anschließend Ausfahrt mit den Booten

Datum: 21.08.2018

Ort: Wasserübungsplatz,

Pionierstraße,3390 Melk

Es besteht Foto- und Filmmöglichkeit. Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird unter presse@bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 1005 gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer