Wölbitsch/Olischar ad Großprojekte Wien: Ludwig muss als oberster Bauherr Verantwortung übernehmen

Großprojekte müssen Chefsache werden – Baumanagement muss professionalisiert werden

Wien (OTS) - „Wenn die Stadt Wien ein Großprojekt angreift, kommt es in den meisten Fällen zu massiven Verzögerungen, Fehlplanungen und massiven Kostenexplosionen zu Lasten der Steuerzahler. Die Liste der bisherigen Verfehlungen ist u.a. mit dem Krankenhaus Nord, dem Pratervorplatz, dem Wien Museum oder dem Stadthallenbad bereits lange. Bürgermeister Ludwig muss als oberster Bauherr der Stadt fungieren und Großprojekte zur Chefsache erklären“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubobfrau Planungssprecherin Elisabeth Olischar in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung.

Die Bauprojekte fallen aktuell in die Zuständigkeit der jeweiligen Dienststellen und Ressorts der Stadt Wien. Damit fungieren die einzelnen Stadträte bzw. Stadträtinnen als Bauherren oder -frauen – und das ohne fundiertes Know-How. „Die aktuelle Situation ist nicht tragbar, das zeigt der SPÖ-Skandal KH Nord: In der aktuellen Legislaturperiode haben sich bereits zwei Gesundheitsstadträtinnen die Zähne an dem Projekt ausgebissen. Nun versucht Peter Hacker bereits als dritter Stadtrat sich des Skandals anzunehmen“, so Wölbitsch. „Ludwig muss hier durchgreifen und darf die Verantwortung in Bausachen nicht einfach auf unerfahrene Stadträtinnen und Stadträte abschieben.“ Darüber hinaus würden Projekte dieser Größenordnung eine laufende, unabhängige Projekt- und Kostenkontrolle benötigen, deren Ergebnisse auch transparent kommuniziert werden. „Hier könnte auch der Stadtrechnungshof eine Rolle spielen, indem er bereits beim Projektstart Projektpläne und -kosten auf ihre Machbarkeit überprüft“, so Wölbitsch.

Klubobfrau und Planungssprecherin Elisabeth Olischar hält weiter fest: „Die SPÖ in Wien ist einfach nicht in der Lage, Großbauprojekte professionell und ressourceneffizient abzuwickeln. Wenn jeder nur für sich arbeitet, ist ein einheitliches Projektmanagement nicht möglich. Nur mit einem professionellen Baumanagement können öffentliche Gelder möglichst effizient eingesetzt werden – das muss oberstes Ziel sein“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Mag. Johanna Sperker

Pressereferentin ÖVP-Rathausklub

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at