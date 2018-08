NEOS Wien/Wiederkehr: Absolutes Essverbot in Wiener U-Bahnen zu harte Maßnahme

Christoph Wiederkehr: „Wo bleibt die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger?“

Wien (OTS) - „Mit dem absoluten Essverbot in den Wiener U-Bahnen greift Stadträtin Ulli Sima die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger erneut an und schränkt sie massiv ein. Dass es grundsätzliche Richtlinien im Miteinander braucht, ist klar – hier aber ein generelles Verbot zu erlassen, geht definitiv einen Schritt zu weit“, reagiert Christoph Wiederkehr, designierter Klubobmann von NEOS Wien, auf die heutige Ankündigung der Stadträtin. „Dieses Verbot ist nicht zu Ende gedacht, es entspricht beispielsweise nicht den heutigen Lebensrealitäten vieler Berufstätiger und nimmt auch keinerlei Rücksicht auf Kinder und ihre Bedürfnisse. Diese unerträgliche Sima-Verbotspolitik muss gestoppt werden“, so Christoph Wiederkehr.

