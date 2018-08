Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 17.8.: Die mobile Job-Plattform Hokify im Portrait

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sommerserie über die Startup-Szene in Österreich geht es dieses Mal um das Wiener Jungunternehmen Hokify – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 17. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Wischen, chatten, tippen – Online-Angebote nehmen auch bei der Jobsuche rasant zu. Ein Markt, in dem auch drei junge Oberösterreicher mit ihrer Idee reüssieren wollen: Sie haben nach dem Studium die mobile Job-Plattform Hokify entwickelt, eine App für die Mitarbeiter- und Stellensuche auf mobilen Geräten wie Smartphones. Und die Zeichen stehen auf Expansion. Astrid Petermann und Christian Hunger haben einen der drei Gründer von Hokify getroffen und mit ihm über die Anfänge als Unternehmer aber auch über Pläne für die Zukunft gesprochen.

