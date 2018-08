Simmering: Rainhard Fendrich rockt das „Hafen Open Air 2018“

Wien (OTS/RK) - Am kommenden Freitag und Samstag, 17. und 18. August, feiert Wien beim alljährlichen „Hafen Open Air“ wieder die österreichische Musikszene. Beim kostenlosen Festival im Alberner Hafen in Simmering treten traditionell ausschließlich heimische Acts und NachwuchskünstlerInnen auf, die auf einer Bühne direkt am Ufer der Donau ihr Repertoire einem großen Publikum präsentieren. Das Musikfest steht heuer unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Ludwig.

An beiden Tagen startet das Programm um 13 Uhr. Am Freitag eröffnen „Jakob & Marie Louise“, danach folgen unter anderem Auftritte des Austro-Rockers Flo Gruber, der Band „Amon“ und der Dialekt-Rocker von „Freihean“. Mit dem „Besten von Austria 3“ der Wiener Combo „Wir 4“ (ab 22 Uhr) findet der erste Festival-Tag einen würdigen Abschluss. Am Samstag steht Austropop-Legende Rainhard Fendrich ab 22 Uhr als Headliner und Abschluss-Act des Open Air auf der Bühne. Davor geben sich unter anderem „hisham“, Paul Schuster, „Prohaska“, „NILA“ und Patricia Hill die Ehre. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Das gesamte Line-up und Informationen zur Anreise mit Öffis und Shuttlebus gibt es auf der offiziellen Festival-Homepage: www.hafenopenair.at

