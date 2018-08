ROCK'N'ROLL RADIO SHOW

THE MONROES veröffentlichen ihr neues Album

Live-Kings des Rock’n’Rolls“ David Breznik

Stampfend, schwitzend und ohne Kompromisse Hanno Pinter

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens erfüllen sich THE MONROES einen lang gehegten Traum!

Die von Fans liebevoll genannten „Live-Kings des Rock’n’Rolls“ veröffentlichen am 17. August ihre eigene "ROCK`N`ROLL RADIO SHOW" auf CD.

Für ihr neues Album „ROCK’N’ROLL RADIO SHOW“ haben sich die vier Männer in Anzügen wieder mit dem Erfolgs-Produzenten David Bronner (Conchita, Hubert von Goisern, EAV,…) zusammengetan.

Herausgekommen ist ein Album, das sich nahtlos an seinen Vorgänger „Call it Rock’n‘Roll" anfügt. "Stampfend, schwitzend und ohne Kompromisse" , wie Sänger Hanno Pinter erklärt.

Ein Album, an das man sich noch lange erinnern wird. Nicht nur, weil es im heißesten Sommer aller Zeiten erscheint. Sondern auch, weil THE MONROES darauf den Flair des Rock’n’Rolls weiter am Leben erhalten.

Live präsentieren THE MONROES ihre „ROCK’N’ROLL RADIO SHOW” am 17. und 18. August beim Musikfestival Kitzbühel, am 24. August in Dornbirn, am 25. August in Schladming beim „Heimspiel“ von Andreas Gabalier. Und dann am 7. und 8. September in Faak am See.

Rückfragen & Kontakt:

david.breznik @ orf.at

www.monroes.cc