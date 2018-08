Wölbitsch/Gerstl ad Seniorenheim „Gustav Klimt“: Abrupte Schließung des Hallenbades ist verantwortungslos

Hacker als KWP-Präsident verantwortlich – Zahlreiche Kinder- und Jugendschwimmkurse betroffen – Ludwig gefordert einzugreifen

Wien (OTS) - „Die abrupte Schließung des Hallenbades im Seniorenheim ‚Gustav Klimt‘ im 14. Bezirk stößt nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner vor den Kopf, sondern auch zahlreiche private Schwimmkurs-Anbieter. Diese bieten seit Jahren besonders für Kinder- und Jugendliche hochwertige Kurse an – von heute auf morgen ist dies nun nicht mehr möglich. Es haben sich bereits die ersten Bürgerproteste formiert, um diese wichtige Einrichtung für den Bezirk zu erhalten“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und ÖVP-Penzing Bezirksparteiobmann Nationalrat Wolfgang Gerstl in Reaktion auf die aktuelle Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“. „Peter Hacker ist als Präsident des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser der verantwortliche Stadtrat. Er muss im Sinne aller Betroffenen eine sofortige Lösung vorlegen.“

„Das ist ganz klar Sparen an der falschen Stelle“, kritisiert Wolfgang Gerstl. Denn heute sei es mehr denn je wichtig, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Schwimmvermögen gestärkt und bestmöglich begleitet werden. „Die Kurs-Anbieter hier einfach anrennen zu lassen – ganz ohne jegliche Information oder Alternativangebote – ist nicht nur verantwortungslos, sondern zeigt auch die Arbeitsweise der SPÖ Wien auf.“ Es würde sich hier ein Muster abzeichnen, ergänzt Gerstl: „Vor 5 Jahren hat Michael Ludwig schon ein Hallenbad in der Stadt des Kindes der öffentlichen Nutzung zu 98% entzogen und jetzt erfolgt der nächste Angriff auf die Schwimmausbildung unserer Kinder. Zukunftspolitik sieht anders aus.“

Markus Wölbitsch appelliert in dieser Causa auch an den Bürgermeister direkt: „Michael Ludwig betraut formal gesehen Stadtrat Hacker mit der Funktion des Präsidenten des KWP. Er hat also in der Causa ein Wort mitzureden.“ Wölbitsch und Gerstl abschließend: „Dieses Hallenbad muss unbedingt erhalten bleiben für den Bezirk. Wir stehen auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger und fordern eine klare Lösung.“





