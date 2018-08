»Treppauf Treppab« von Alan Ayckbourne

Komödienhit im Gloria Theater mit Publikumsliebling Christoph Fälbl

Wien (OTS) - 10. September bis 3. November 2018

Premiere: 10. September 2018 um 20.00 Uhr

Regie: Leo Bauer

Mit Tanja Prinz, Roswitha Straka, Peter Faerber, Christoph Fälbl, Robert Notsch und Markus Mitterhuber.



In einer heruntergekommenen Villa treffen sechs Menschen aufeinander: Eine unentschlossene Ehefrau, ein chaotischer Bruder, eine Verlobte im Schrank, ein verzweifelter Bauunternehmer, ein verwirrter Anwalt und ein stets betrunkener Geschäftsmann. Es werden Treppen gelaufen, Briefe vertauscht, Pyjamas geteilt und es wird in falschen Betten genächtigt. Von 10. September bis 3. November 2018 geht es im Gloria Theater in Alan Ayckbourns Komödie puncto Liebe, Verwirrung und Freiheit drunter und drüber.

Gloria Theater

Prager Straße 9

1210 Wien

www.gloriatheater.at

Tel.: 01/278 54 04

Montag bis Samstag von 12.00 bis 19.00 Uhr

Sonn und Feiertags geschlossen

