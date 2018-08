Königsberger-Ludwig: Gesundheitsministerin signalisiert Zustimmung für Anstellung von ÄrztInnen bei ÄrztInnen

Angestelltenverhältnis fördert Vereinbarkeit von Beruf und Familie

St. Pölten (OTS) - Die LandesgesundheitsreferentInnenkonferenz hat sich bei ihrer letzten Tagung im Juni mit dem Thema „Anstellung von ÄrztInnen bei ÄrztInnen“ befasst und um eine Stellungnahme der zuständigen Bundesministerin Hartinger-Klein ersucht. Diese liegt nun vor und die Ministerin stellt darin in Aussicht, dass eine Regelung für die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten in Ordinationsstätten sowie Gruppenpraxen bei der nächsten Novelle zum Ärztegesetz Berücksichtigung findet. „Die Möglichkeit, bei einem niedergelassenen Arzt in Form eines Angestelltenverhältnisses tätig zu sein, ist ein weiterer, wichtiger Beitrag, um dem Ärztemangel in manchen Regionen entgegenzuwirken und die Sicherung der Primärversorgung zu gewährleisten“, freut sich NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, dass die Gesundheitsministerin dem Wunsch der LändervertreterInnen Folge leistet.

„Die gute medizinische Versorgung in Niederösterreich in der Vergangenheit ist das Ergebnis eines umfassenden Gesundheits- und Sozialsystems. Um eine wohnortnahe, rasche medizinische Versorgung in hoher Qualität weiterhin flächendeckend sicherzustellen, braucht es aber neue, attraktive Modelle und Rahmenbedingungen. Zwar ist Niederösterreich mit den österreichweit meisten Gruppenpraxen, derzeit 130 Zusammenschlüsse, und den in den Startlöchern befindlichen Primärversorgungseinheiten in einer guten Ausgangsposition, dennoch wird die geregelte Anstellungsmöglichkeit mithelfen, der Ordinationstätigkeit neue Attraktivität zu verleihen, insbesondere im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der ‚Work-Life-Balance‘ junger Medizinerinnen und Mediziner“, so Königsberger-Ludwig.

