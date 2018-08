Jetzt erhältlich: „Wien in Zahlen 2018“

Wien (OTS/RK) - Wussten Sie, dass 50 Prozent der Wiener Stadtfläche Grünland sind? Oder dass sich im vergangenen Jahr 191 Betriebe in Wien angesiedelt haben, mehr, als in den restlichen österreichischen Bundesländern zusammen? Dass täglich 260.087 Menschen nach Wien zum Arbeiten einpendeln und 90.598 WienerInnen außerhalb Wiens erwerbstätig sind? Dass die WienerInnen im Durchschnitt 18 Minuten -die BewohnerInnen von Bratislava aber 48 Minuten - arbeiten müssen, um sich einen Big Mac kaufen zu können?

In der Broschüre „Wien in Zahlen 2018“, herausgegeben von der MA 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik) werden seit 25 Jahren die wichtigsten Fakten zu Wien in grafischer Form zusammengetragen. Zusätzlich enthält die Broschüre einen Überblick über die lange Stadtgeschichte, von Vindobona bis zum Eurovision Song Contest.

Die Broschüre erscheint in deutscher und englischer Sprache und umfasst acht Kapitel auf 24 Seiten.

Download, Bestellung und Service

„Wien in Zahlen 2018“ bzw. „Vienna in Figures 2018“ kann über folgende Quellen bezogen werden:

o Wiener Stadtinformation im Rathaus o MA 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik), 2., Meiereistraße 7 / Sektor B (Stadion), 2. Stock, Zimmer 2.10 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 14.30 Uhr) o (Vorbehaltlich Verfügbarkeit) bei zahlreichen Standorten der Stadt Wien mit Parteienverkehr, darunter die Magistratischen Bezirksämter o Online-Download als PDF: www.wien.gv.at/statistik/publikationen/wien-in-zahlen.html www.wien.gv.at/statistik/pdf/wieninzahlen-2018.pdf (Deutsch) www.wien.gv.at/statistik/pdf/viennainfigures-2018.pdf (Englisch) o Online-Bestellung: Broschürenbestellservice der Stadt Wien: www.wien.at/medien/shop/index.html

