Schnabl zu AUVA: „Regierung streut tagtäglich Sand in die Augen der ÖsterreicherInnen!“

Unausgegorene Ankündigungs-Feuerwerke ohne Plan – BürgerInnen und KMUs zahlen drauf

St. Pölten (OTS) - SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl sieht in den geplanten Einsparungen der schwarz-blauen Bundesregierung viele ungelöste Fragen und ein wildes „Herumrudern“ ohne Plan: „Anstatt zu sagen, wohin die Reise geht, flüchten sich Schwarz und Blau andauernd in Ankündigungs-Plattitüden. Für die Sozialdemokratie stellt sich eine zentrale Frage: Wer übernimmt die Entgeltfortzahlung für Klein- und Mittelunternehmen? Oder wird hier vielleicht sogar eine völlige Privatisierung geplant und müssen sich diese künftig selbst, privat, versichern?“

Die SPÖ NÖ hege enorme Bedenken, was da noch alles auf die ÖsterreicherInnen zukommen werde. 300 Stellen abzubauen – alleine durch Nichtnachbesetzung – scheint ein ambitionierter Plan und es stelle sich die Frage, ob die Aufgaben dann noch in vollem Umfang erfüllbar sind, zumal ja auch die Pläne der Zusammenlegungen noch nicht detailliert am Tisch liegen. „Mittlerweile fragt man sich, ob es sich bei den Schnellschussgesetzen wirklich um Bosheit oder einfach nur um Unvermögen durch völlige Ahnungslosigkeit handelt“, sagt Schnabl. Arbeitsunfälle, die außerhalb von Unfallkrankenhäusern behandelt werden, künftig auf ArbeitnehmerInnenseite zu verschieben, entbehrt wohl jeder Grundlage, wenn die AUVA als ureigenste Aufgabe für Arbeitsunfälle aufkommt.

Im Übrigen sehe das schwarz-blaue Programm vor, den Beitragssatz für Arbeitgeber um 0,5 Prozent auf 0,8 Prozent zu senken. Für diese hätte man jedoch ein Einsparungsvolumen von 500 Millionen Euro benötigt. Nun stelle man 2019 eine Senkung von 0,1 Prozent - bei gleichzeitiger Einsparung im eigenen Bereich von etwas über 100 Millionen - in Aussicht. Angesichts der Differenz stelle sich jedoch die Frage, ob diese Abweichung vom selbstauferlegten Programm von Dauer sei, oder aber nur eine Nebelgranate, die noch „ein dickes Ende“ erwarten lässt.

Abschließend stellt Schnabl – ob der Tatsache, dass die Reform lediglich ein hin- und herverlagern von Kosten sei – die provokante Frage in den Raum: „Wer braucht eine Reform, die nichts bringt? Medial ist es bei den Kurz- und Strachefans auf fruchtbaren Boden gefallen. Im Großen und Ganzen kann man dazu nur sagen: Außer Spesen – und im Raum stehender Leistungseinbußen für die BürgerInnen – nichts gewesen!“

